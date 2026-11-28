Katy Perry und Justin Trudeau bereisen den Venice-Simplon-Orient-Express. Die Suite L'Observatoire kostet rund 96.000 Euro und bietet exklusiven Wellness-Genuss.

Die US-amerikanische Pop-Sängerin Katy Perry und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau haben ihre gemeinsame Zeit auf höchstem Niveau verbracht. Das Paar nutzte die legendäre Strecke des Venice-Simplon- Orient-Express, um von Paris nach Venedig zu reisen. Für diesen besonderen Liebestrip reservierten sie die exklusive Suite namens L'Observatoire. Diese Fahrt gilt als einer der luxuriösesten Reisen, die für das Publikum der beiden Prominenten dokumentiert wurden.

Kosten und Ausstattung der Luxus-Suite

Laut Berichten der britischen Tageszeitung The Times belaufen sich die Kosten für die einfache Fahrt in dieser speziellen Suite auf rund 105.000 Dollar. Umgerechnet entspricht dies einem Betrag von etwa 96.000 Euro. Der Preis für die Unterkunft im Zug beinhaltet nicht nur den Transport, sondern auch einen umfassenden Service, der den Gästen ein Leben im Retro-Glamour ermöglicht.

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Die Suite L'Observatoire ist mit zahlreichen exklusiven Ausstattungsmerkmalen versehen. Ein besonderes Highlight ist das Schlafzimmer, das über ein großes Dachfenster verfügt. Dieses Fenster lässt sich öffnen, sodass die Insassen direkt vom Bett aus den Nachthimmel bewundern können, während der Zug durch die europäische Landschaft fährt.

Darüber hinaus bietet die Suite ein Marmorbad, das mit einer freistehenden Badewanne ausgestattet ist. Die Ausstattung umfasst zudem eine Lounge mit einer eigenen Schallplattensammlung, eine versteckte Bibliothek und ein separates Teezimmer. Ein persönlicher Butler steht den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung, um jeden Wunsch zu erfüllen.

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Verpflegung, Kleidung und persönliche Unterhaltung

Die Verpflegung an Bord ist ebenfalls von höchster Qualität. Exquisite Speisen werden direkt in die Suite serviert. Getränke wie Champagner, Wein und edle Spirituosen können ohne Limit konsumiert werden. Auch luxuriöse Freizeitkleidung, Geschenke und private Transfers zum und vom Bahnhof sind im Preis für die Suite inbegriffen.

Katy Perry, die 42 Jahre alt ist, zeigte sich in verschiedenen Situationen auf dem Luxuszug. Sie posierte in einem champagnerfarbenen Minikleid aus Seide und Spitze, das den glamourösen Stil vergangener Zeiten widerspiegelt. Zu dem Kleid trug sie spitze weiße Pumps. Justin Trudeau, 54 Jahre alt, war in einem weißen Smoking gekleidet.

Das Paar nutzte die Zeit im Zug auch für persönliche Unterhaltungen. Sie vertrieb sich die Zeit mit Karten- und Brettspielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie sie die Badewanne nutzte, während die Landschaft draußen vorbeizog. Diese Momente teilte die Sängerin mit ihren mehr als 193 Millionen Followern auf Instagram.

Entstehung der Beziehung und öffentliche Auftritte

Erste Gerüchte über eine romantishe Verbindung zwischen Katy Perry und Justin Trudeau tauchten im Juli 2025 auf. Zu dieser Zeit wurden die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen in der kanadischen Stadt Montreal gesichtet. Wenig später besuchte Justin Trudeau dort ein Konzert der Sängerin.

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Im Oktober des gleichen Jahres wurden die beiden beim Küssen auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens fotografiert. Diese Bilder bestätigten die Intensität ihrer Beziehung. Wenig später zeigten sie sich anlässlich des Geburtstags von Katy Perry erstmals öffentlich Hand in Hand in der Stadt Paris.

Gut ein Jahr nach den ersten Sichtungen kehrten die beiden nach Paris zurück. Diesmal diente die Stadt nicht als Zielort, sondern als Ausgangspunkt für ihren luxuriösen Liebestrip auf Schienen. Katy Perry nannte diese Reise auf Social Media "the bob's euro debut", was eine Anspielung auf ihre kürzlich kürzeren Haare war.

Romantische Atmosphäre und Rückkehr nach Venedig

Die Reise auf dem Venice-Simplon-Orient-Express bot den beiden die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen. Die Kombination aus historischem Charme und modernem Luxus schuf eine perfekte Umgebung für ihre Zeit zusammen. Die Fahrt von Paris nach Venedig gilt als eine der schönsten Zugstrecken der Welt.

Jedoch endete die gemeinsame Zeit nicht lange nach dieser Reise. Im Jahr 2026 gab Justin Trudeau öffentlich bekannt, die Beziehung zu beenden. Er nutzte dafür den Begriff "breakup", um das Ende der Romanze zu beschreiben. Trotz dieser Trennung bleibt die Reise auf dem Orient-Express als eines der luxuriösesten Kapitel in der Geschichte der beiden Prominenten in Erinnerung.