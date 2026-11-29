Die US-Sängerin und der kanadische Ex-Premier sind in einem luxuriösen Privat-Waggon von Paris nach Venedig gereist. Auf ihrer Reise haben sie offenbar auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen.

US-Pop-Ikone Katy Perry und der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau sind in einem privaten Luxus-Waggon von Paris nach Venedig gereist. Wie das US-PromiportalPerry und Trudeaus Privat-Waggon verfügt dem Bericht zufolge über ein Schlafzimmer mit Dachfenster, eine Lounge mit eigener Schallplattensammlung, eine Bibliothek und ein Teezimmer.

Perry setzte ihren romantischen Zugtrip auf Instagram in Szene. Auf einem Bild sitzt sie in entspannter Pose in einer frei stehenden Badewanne in einem jugendstilartigen Badezimmer. Andere Bilder zeigen Trudeau und Perry in edler Abendkleidung beim Dinieren und Kartenspielen. Offenbar nutzte das Paar auch die Gelegenheit Trudeaus Ex-Kollegen und amtierenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

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An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Wie »Page Six« berichtet stand dem Paar rund um die Uhr ein eigener Butler zur Verfügung genauso wie eine Edel-Getränkeflatrate aus Champagner, Wein und Spirituosen. Auch luxuriöse Loungewear, Geschenke, Toilettenartikel und private Transfers soll die Übernachtung in »L’Observatoire« beinhaltet haben.