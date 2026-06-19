Katze auf Hundefreilaufgelände Huntsteert in Schortens tödlich verletzt - Polizei sucht Hundehalter

Die Polizei in Schortens sucht nach dem Hundehalter, der eine Katze auf dem Hundefreilaufgelände Huntsteert tödlich verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend und die Polizei bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit, um den Hundehalter auffinden zu können.

In Schortens ist eine Katze von einem Hund tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach den Hundehaltern. Der Vorfall ereignete sich auf dem Hundefreilaufgelände Huntsteert.

Einige Zeit vorher hatten die Hundefreigänger Hundegebell gehört. Außerdem sollen eine Frau und ein Mann zu hören gewesen sein, die sich gegenseitig aufforderten, den Hund anzuleinen und jemanden anzurufen. Als die Katze auf die üblichen Lockrufe nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich ihre Halter Sorgen und begannen mit der Suche. Wenig später dann der schockierende Fund: Die Katze lag tot an einem Nebeneingang des Freilaufgeländes.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend die Halter des beteiligten Hundes sowie weitere Zeugen. Wer am Dienstagabend im Bereich des Hundefreilaufgeländes Huntsteert verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu einem Hund und dessen Begleitern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 984930 zu melden. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit, um den Hundehaltern auffinden zu können.

Es ist noch unklar, ob der Hundehalter aus Schortens oder aus einer anderen Stadt stammt. Die Polizei wird weiterhin Ermittlungen anstellen, um den Vorfall aufzuklären. Der Vorfall hat die Gemeinschaft in Schortens erschüttert und viele Menschen sind schockiert über den Tod der Katze. Die Polizei bittet um die Ruhe und Geduld der Bürger, während sie die Ermittlungen anstellt.

Die Suche nach dem Hundehalter wird weitergehen, bis die Polizei genug Beweise gesammelt hat, um den Hundehalter auffinden zu können





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