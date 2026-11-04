Katze Perla nach elf Jahren in Hannover gefunden

Die vermisste Katze Perla wurde nach elf Jahren in Hannover gefunden. Ein Mikrochip ermöglichte die Rückkehr zur Familie und zeigt die Wichtigkeit der Registrierung.

Die seit elf Jahren vermisste Katze Perla wurde an einer Futterstelle in Hannover wiederentdeckt. Die inzwischen achtzehn Jahre alte Samtpfote kehrte zu ihrer Familie zurück, nachdem ein winziger Mikrochip die Identität bestätigte. Dieser Fall demonstriert eindrucksvoll, dass selbst nach langem Verschwinden eine Wiederbegegnung möglich ist.

Entscheidende Rolle des Mikrochips

Der Mikrochip war das entscheidende Element, das Perla ihren Besitzern wieder zuführte. Ohne diese digitale Kennzeichnung wäre die Zuordnung wahrscheinlich nicht erfolgt. Der Chip allein reicht jedoch nicht aus; die Nummer muss bei einem Register wie Findefix oder Tasso hinterlegt sein. Zudem müssen Telefonnummer und Adresse aktuell bleiben, damit Finder schnell Kontakt aufnehmen können.

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Richtlinien für die Suche nach Haustieren

Experten raten dazu, nicht abzuwarten, wenn ein Tier vermisst wird. Bei unkastrierten, rolligen Katzen kann es bis zu einer Woche dauern, bis sie zurückkehren. Dennoch gilt: Je früher die Suche startet, desto besser sind die Chancen. Zuerst sollten Wohnung und Haus kontrolliert werden, einschließlich Waschmaschine, Trockner, Schränke, Keller oder Garage.

Wiederholen Sie die Suche, denn Katzen können ihr Versteck wechseln. Abends und nachts sind Rundgänge besonders sinnvoll. Bitten Sie Nachbarn, Gartenhäuser, Schuppen und Keller zu prüfen. Auch Büsche und Regentonnen gehören auf die Liste der zu überprüfenden Orte. In der Stadt halten sich vermisste Katzen meist in einem Radius von hundert bis vierhundert Metern auf.

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Auf dem Land können sich kastrierte Tiere ein bis zwei Kilometer entfernen. Nach einem Umzug ist sogar der Weg zur alten Wohnung möglich. Dann sollte auch dort über Monate gesucht werden. Melden Sie das Tier bei Findefix oder Tasso als vermisst. Informieren Sie außerdem Tierheime, Tierärzte, Polizei oder Ordnungsamt.

Erfolgreiche Rückkehr nach vielen Jahren

Dass eine Rückkehr möglich bleibt, zeigen mehrere Fälle. Morla kam nach acht Jahren wieder, Mr. Cherry nach rund neun und Oliver nach zehn Jahren. Perla wurde nach elf Jahren gefunden. In allen Fällen führte ein Mikrochip zur Familie. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Registrierung aktiv zu pflegen und nicht nur den Chip setzen zu lassen.

Von einem Finderlohn raten Tierschützer ab, weil er Betrüger anlocken kann. Plakate im Umfeld sollten nach etwa zwei Wochen erneuert werden. Das Wichtigste ist, die Katze chippen und registrieren zu lassen. Das Chippen kostet laut Findefix etwa dreißig bis fünfzig Euro. Geben Sie eine Vermisstenmeldung sofort auf und halten Sie sie aktuell. Auch nach Wochen oder Monaten kann die Suche noch erfolgreich sein.