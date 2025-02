Katze verursacht Flug-Ausfall von Rom nach Memmingen

Ein Ryanair-Flug von Rom nach Memmingen musste aufgrund einer Katze, die sich in den Frachtraum geschlichen hatte, abgesagt werden. Die Katze wurde erst nach mehreren Stunden entdeckt und verursachte einen dreitägigen Flug-Delay.

Ein Ryanair-Flug von Rom nach Memmingen musste Ende Januar 2025 aufgrund eines unerwarteten Passagiers, einer Katze , abgesagt werden. Die streunende Katze hatte sich in den Frachtraum der Boeing geschlichen und sich zwischen Elektrik und Kabeln gemütlich gemacht. Während des „Pre-Flight Checks“ hörten Mitarbeiter das Miauen der Katze .

Es erwies sich als Glück im Unglück, denn die Katze hätte die elektrischen Kabel zerrissen und eine gefährliche Situation auf Flughöhe von über 9000 Metern verursachen können. Die Verantwortlichen versuchten zunächst, die Katze zu fangen, indem sie Wandpaneele im Frachtbereich entfernten, doch vergeblich. Die Katze bewegte sich weiter in Richtung des hinteren Hauptelektrik- und Geräteschachts. Als letzte Option wurde die Tür zum Frachtraum offen gelassen, bis sich die Katze von selbst zum Aussteigen entschied. Amateur-Filmaufnahmen zeigen, wie sich die schwarz-weiße Katze die Treppe hinunter und dann über das Vorfeld davonschlich. Die Airline musste den Flug absagen und eine gründliche Inspektion des Flugzeugs durchführen, um sicherzustellen, dass die Katze keine Schäden an sicherheitsrelevanten Stellen angerichtet hatte. Der Ryanair-Flug startete erst drei Tage später am Montag, den 3. Februar, an den Flughafen Memmingen. Der Vorfall kostete Ryanair mehrere zehntausend Pfund. Die betroffene Maschine ist seit dem Vorfall regelmäßig wieder im Einsatz.





