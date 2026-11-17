Ein innovatives Projekt in Kasachstan nutzt Freigänger mit Kameras und KI, um vermisste Katzen zu finden. Erfahren Sie, wie GdeKotBot funktioniert und welche Ergebnisse erzielt wurden.

In Kasachstan wurde ein innovativer Ansatz zur Rettung vermisster Haustiere entwickelt, der menschliche Suchtrupps durch tierische Partner ergänzt. Freigängerkatzen tragen kleine Kameras und GPS-Tracker, um in ihremRevier nach Artgenossen zu Ausschau zu halten. Diese Initiative, die als tierische Detektivarbeit beschrieben wird, nutzt fortschrittliche Technologie, um die Chancen auf eine Wiedervereinigung mit ihren Besitzern zu erhöhen, falls die Tiere länger als Tage oder Wochen verschwunden bleiben.

KI-System analysiert Katzenbilder

Das zugrunde liegende Prinzip ist denkbar einfach, aber technisch anspruchsvoll: Die an den Katzen befestigten Kameras zeichnen das Umfeld und andere Tiere auf, auf die sie während ihrer Streifzüge treffen. Projektinitiator Alexey Leybovich erklärte, dass das System nach der Rückkehr der Kattenvideos auswertet. Eine künstliche Intelligenz erkennt dabei spezifische Katzen, erstellt Bilder von ihnen und vergleicht diese automatisch mit einer zentralen Datenbank.

Diese Datenbank wird vom Telegram-Chatbot GdeKotBot betrieben. Halter können dort ihre verschwundene Katze mit einem klaren Foto und dem letzten bekannten Standort als vermisst melden. Das System durchsucht das gesammelte Videomaterial, um Übereinstimmungen zu finden. Dabei berücksichtigt die KI verschiedene Merkmale wie Fellfarbe, Felllänge, Zeichnung und die Form der Ohren, um eine präzise Identifizierung zu gewährleisten.

Algorithmen filtern ähnliche Tiere heraus

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Die Technologie schlägt zwar keine hundertprozentigen Treffer vor, sondern listet Tiere auf, die äußerlich ähnlich aussehen. Eine Benachrichtigung an die Besitzer erfolgt erst ab einer Übereinstimmung von 70 Prozent. Laut Alexey Leybovich ist das System in der Lage, bis zu 90 Prozent der eindeutig unpassenden Katzen automatisch auszusortieren. Dies spart den Nutzern Zeit und reduziert die Flut an irrelevanten Bildern, die durch das routinemäßige Durchstreifen der Nachbarschaft entstehen.

Allerdings gibt es Herausforderungen bei der Mustererkennung. Häufige Fellzeichnungen, wie etwa bei schwarz-weißen Katzen oder getigerten Tabby-Katzen, erschweren die eindeutige Zuordnung. Leybovich wies darauf hin, dass es in solchen Fällen naturgemäß viele ähnliche Ergebnisse geben kann. Dennoch bleibt die Methode ein vielversprechender Schritt in der modernen Suchtechnologie für Haustiere, auch wenn sie nicht perfekt ist.

Katzen sind unvorhersehbare Ermittler

Neben den technischen Aspekten stellt die Natur der eingesetzten Tiere eine weitere Hürde dar. Die Katzendetektive sind kein zuverlässiger Suchtrupp, da sie selbst entscheiden, wohin sie gehen und wie lange sie unterwegs sind. Dieses Verhalten macht sie zwar wertvoll, da sie Orte erreichen, an denen Menschen kaum suchen, andererseits ist die Methode schwer steuerbar. Manche Katzen legen sich lieber in die Sonne oder machen ein Nickerchen, statt aktiv auf Spurensuche zu gehen.

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Während der knapp zweimonatigen Einsatzphase der tierischen Detektive kamen rund 50 bis 55 Stunden Videomaterial zusammen. In diesem Zeitraum wurden etwa 20 Katzen erfasst und in die Datenbank aufgenommen. Bisher konnte das Team jedoch keinen belegten Fall nachweisen, in dem ein Katzendetektiv eine vermisste Katze filmte und diese dadurch explizit nach Hause kam. Die direkte Wirksamkeit der Katzen als aktive Finder ist somit noch nicht eindeutig bewiesen.

Erfolg durch menschliche Mitwirkung

Dennoch ist das größere System, das GdeKotBot hinterlegt, bereits erfolgreich. Menschen können gesichtete Katzen fotografieren und über den Telegram-Chatbot hochladen. Nach Angaben von Alexey Leybovich wurden mithilfe dieser Plattform in Kasachstan bereits mehr als 400 Katzen gefunden. Dieser Erfolg basiert weniger auf der automatischen KI-Suche durch die getrackten Katzen, sondern vielmehr auf der aktiven Teilnahme der Bevölkerung.

Die Initiative mit den Katzendetektiven bleibt vorerst ein Pilotprojekt. Sie demonstriert jedoch das Potenzial von KI und IoT in der tierischen Suche, auch wenn menschliche Interaktion und manuelle Eingaben weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Die Kombination aus technologischer Unterstützung und Gemeinschaftsengagement scheint der effektivste Weg zu sein, um vermisste Haustiere wieder in die Arme ihrer Besitzer zu führen.