Katzen und Wassermelone: Einige Dinge zu beachten

Tierpsychologin Dr. Schell erklärt, warum Katzen Wassermelone mögen und wie viel sie davon bekommen dürfen.

Viele Katzen mögen Wassermelone . Das überrascht viele Halter. Immerhin gelten Katzen eigentlich als reine Fleischfresser und sind oft äußerst wählerisch beim Futter. Doch dürfen Katzen davon etwas bekommen?

Tierpsychologin und Katzenverhaltensberaterin Dr. Schell erklärt, dass Katzen gelegentlich ein kleines Stück Wassermelone bekommen dürfen. Doch warum interessieren sich Katzen überhaupt für eine Frucht, die nicht zu ihrem natürlichen Speiseplan gehört? Dafür hat Dr. Schell eine Erklärung: In Wassermelonen kommen ähnliche Aminosäuren vor wie im Fleisch, erklärt sie. Anders sieht es bei Katzen mit Diabetes aus.

Sie sollten möglichst keine zusätzlichen Kohlenhydrate oder Zucker aufnehmen. Da auch Obst Zucker enthält, kann Wassermelone den Blutzuckerspiegel erhöhen. Für diese Katzen ist die Frucht deshalb tabu. Ein kleines Kitten sollte nur ein winziges Stück bekommen, während eine große Katze etwas mehr verträgt.

Als grobe Orientierung empfiehlt Dr. Schell: Ein kleiner Würfel Wassermelone reicht aus. Wichtig ist außerdem, nur das Fruchtfleisch zu verfüttern. Die Schale kann mit Pestiziden oder anderen Rückständen belastet sein und sollte deshalb nicht gefressen werden. Auch die Kerne gehören nicht in den Napf.

Sie können Verdauungsprobleme verursachen und schlimmstenfalls sogar zu einem Darmverschluss führen. Daher sollten alle Kerne vor dem Füttern entfernt werden. Ein Vorteil der Frucht ist ihr hoher Wassergehalt. Gerade Katzen trinken oft wenig, obwohl ihre Nieren stark beansprucht werden.

Ein kleines Stück Wassermelone kann helfen, die Flüssigkeitsversorgung aufzubauen. Trotzdem sollte die Frucht nicht als Ersatz für eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung dienen. Wer seine Katze beim Trinken unterstützen möchte, greift laut Dr. Schell zu einer anderen Lösung





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