Katzenklo-Kamera: US-Influencer und seine Ex-Freundin in einem Skandal

Eine Katzenklo-Kamera soll Beweis für eine Affäre zwischen einem US-Influencer und seiner Ex-Freundin sein. Doch die Beschuldigte erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex und beschreibt eine toxische Beziehung, in der er sie verbal, psychisch und körperlich angegriffen haben soll.

US-Influencer und seine Ex-Freundin: Eine Katzenklo-Kamera soll Beweis für eine Affäre sein. Doch die Beschuldigte erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Sie beschreibt eine toxische Beziehung, in der er sie verbal, psychisch und körperlich angegriffen haben soll.

Sie zeigt auch Aufnahmen von Verletzungen, die sie nach eigenen Angaben während einer gemeinsamen Trinknacht gemacht haben. Der Ex-Freund beteuert, dass alles einvernehmlich war und dass seine Ex-Freundin nur vom Seitensprung mit ihrem Cousin ablenken möchte. Nun wolle er das vor Gericht bringen und seine Ex-Freundin als das Opfer darstellen. Die Beziehung zwischen den beiden war offensichtlich sehr kompliziert und es gibt viele Fragen, die nach dem Vorwurf und der Verteidigung der Ex-Freundin noch nicht beantwortet wurden





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