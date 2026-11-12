Katzenklo-Training: Tipps für Kitten-Training

Erfahren Sie, wie Sie Kitten das Katzenklo richtig beibringen. Experten-Tipps zu Boxenwahl, Streu und Fehlervermeidung für ein harmonisches Startsignal.

Die Ankunft eines neuen Kätzchens ist ein freudiges Ereignis, das oft von kleineren Missgeschicken begleitet wird. Plötzlich finden sich Kotreste auf Teppichen, Sofas oder Betten, was viele Halter verunsichert. Diese Verhaltensweise bedeutet jedoch nicht, dass das Tier die Toilette grundsätzlich ablehnt. Gerade in einer fremden Umgebung benötigt das Tier einen einfachen Zugang zur Toilette sowie viel Geduld des Halters.

Entwicklung der Stubenreinheit

Die meisten Kätzchen lernen schnell, wofür die Box mit Streu gedacht ist. Der natürliche Instinkt setzt dabei ab etwa drei bis vier Wochen ein, wenn die Tiere das Verhalten der Mutter ahmen. Mutterlose Jungtiere hingegen brauchen dabei gezielte Unterstützung durch den Menschen. Auch Tiere, die vom Bauernhof oder aus einer Kolonie stammen, kennen eine Streukiste womöglich noch nicht. Ein neu eingezogenes Kitten sollte daher zunächst in einem überschaubaren Raum bleiben. Das Katzenklo steht dort gut erreichbar in der Nähe.

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So muss das Tier nicht durch die ganze Wohnung suchen oder aus einem Versteck hervorkommen. Hat es sich eingelebt, kann die Toilette schrittweise an ihren späteren Platz wandern. Dieser methodische Ansatz verhindert Überforderung durch komplizierte Zugänge, ungewohnte Streu oder zu viel Platz auf einmal. Mit wenigen Handgriffen lassen sich kleine Unfälle oft vermeiden und die Lernkurve beschleunigen sich deutlich.

Die richtige Box und Streu wählen

Für den Anfang genügt eine offene Box, in die das Kätzchen ohne hohe Kante, Treppe oder Einstieg von oben gelangt. Komplizierte oder selbstreinigende Modelle können junge Katzen verschrecken. Eine Spielangel kann helfen, das Tier neugierig an die Toilette heranzuführen. Futter eignet sich dafür weniger, weil Katzen nicht dort fressen möchten, wo sie Kot oder Urin absetzen.

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Die Streu sollte weich sein und keine spitzen Steinchen enthalten. Auch zu viel davon kann stören: Kurze Kitten-Beine sinken leicht ein, außerdem kann beim Putzen mehr Staub aufgenommen werden. Ideal ist zunächst eine Streu, deren Geruch und Haptik das Tier bereits kennt. Dies sorgt für sofortige Orientierung und Sicherheit in der neuen Umgebung.

Fallen vermeiden und positiv verstärken

Badvorleger, Blumentöpfe und Sitzkissen wirken auf einige Kitten wie mögliche Toiletten. Solche Alternativen sollten Sie vorübergehend entfernen oder unzugänglich machen. Scharrt das Kätzchen und geht in die Hocke, heben Sie es ruhig hoch und setzen es ins Katzenklo. Nach erfolgreicher Benutzung reicht ein freundlich gesprochenes "Super" oder "Toll gemacht". Leckerli sind nicht nötig.

Geht etwas daneben, schimpfen Sie nicht. Kitten können ihre Blase noch nicht so gut kontrollieren und vergessen im wilden Spiel den Toilettengang. Eine spätere Strafe können sie nicht mit dem Malheur verbinden und werden dadurch womöglich nur unsicher. Ruhe, ein leicht erreichbares Klo und positive Bestärkung sind deshalb die beste Starthilfe für die Zukunft.