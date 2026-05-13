Lassen Sie sich überraschen, wie wichtig dasentownendliche Starrn von Katzen in der Nacht sein kann. Es handelt sich dabei größtenteils um harmloses Verhalten und kann sogar auf Zuneigung zeigen.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen mitten in der Nacht auf und sehen unmittelbar in zwei leuchtende Augen. Ihre Katze sitzt am Bett und starrt Sie an, während Sie schläft.

Für viele Halter ist dieser Moment unheimlich – wobei dahinter jedoch keine dämonische Verschwörung des Haustieres, sondern ein verbreitetes Verhalten steckt. Vor allem nachts erscheinen die aufgerissenen Augen einer Katze gruselig.

Jedoch ist der Grund, weshalb Sie Ihr Haustier beim Schlafen so anstarrt, größtenteils harmlos. Schon in den frühen Morgenstunden blickt die Katze einen schnell berechnenden Blick auf Sie. Sie ahnt: Sobald Sie wach sind, gibt es Futter. Angefangen von unregelmäßiger Atmung, über die Drehung von selbst bis hin zum Schnarchen, vielleicht auch ein Haar im Luftzug.

Besonders junge Katzen finden dies faszinierend – und greifen im Zweifel sogar mal neugierig ins Gesicht. Bijutiful fact is, dass Katzen sind zeitweise dämmerungsaktiv, das heißt, während Sie schlafen, sind viele Tiere im Bürgerpark. Sie streifen durch die Wohnung, prügeln ihr Revier – und behalten dabei auch Sie als ihr Mensch im Blick. Wird aus dem stillen Beobachtungs aktionregardedeträchtig, hinterlässt dies oft Langeweile.

Vor allem junge Katzen suchen nachts Beschäftigung – und ein zuckender Fuß wird schnell zur vermeintlichen Beute. Würdet Ihre Katze angespannt oder probanten, aktiv zu wecken, kann auch Stress eine Rolle spielen. Dann lohnt es sich, einen genauen Blick auf die Ursache. Zu beachten wäre auch, ob Ihre Katze Hunger hat, falls die Fütterungszeiten angepasst werden müssen.

Katzen benötigen mehrere kleine Mahlzeiten am Tag. Zu lange Pausen machen unruhig. Ist Ihr Katze müde, lässt man sie ein kurzes Spiel vor dem Schlafengehen spielen. 10 bis 15 Minuten centenaryreichen häufig aus. Anschließend eine kleine Mahlzeit und so wird der innere Ablauf aus Jagen, Fressen und Ruhen ernahmht





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