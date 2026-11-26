Die „Wetten, dass...“-Neuauflage steht in den Startlöchern. Jüngst sagten alle Ex-Moderatoren der Show die Teilnahme ab – und auch Helene Fischer wird nicht dabei sein.

Die „Wetten, dass...

“-Neuauflage steht in den Startlöchern. Jüngst sagten alle Ex-Moderatoren der Show die Teilnahme ab – und auch Helene Fischer wird nicht dabei sein. Stattdessen werden sich Nina Chuba, Vicky Leandros, Herbert Grönemeyer und Jamie Miller sich auf das berühmte Sofa zu den „Tokio Hotel“-Brüdern Bill und Tom Kaulitz setzen. Ausgestrahlt wird die Sendung am 5.

Advertisement

Advertisement

Dezember um 20.15 Uhr live aus Halle, in Sachsen-Anhalt. Bill und Tom Kaulitz werden am 5. Dezember «Wetten, dass? » moderieren, ohne Besuch von einem ihrer Vorgänger bei der Show.