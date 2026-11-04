Kaulitz-Zwillinge über Gottschalks Absage bei Wetten dass

Bill und Tom Kaulitz kommentieren die Ankündigung von Thomas und Karina Gottschalk, die ZDF-Show nicht zu sehen. Details zur Premiere am 5. Dezember.

Die anstehende Neuauflage der legendären ZDF -Sendung Wetten dass? steht kurz vor ihrer Premiere, doch die Erwartungen sind bereits durch eine öffentliche Äußerung von Thomas Gottschalk getrübt worden. Der 76-jährige Show-Legende hat in einem Interview mit seiner Ehefrau Karina bestätigt, dass er die Erstausstrahlung der neuen Staffel mit den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz nicht im Fernsehen verfolgen wird. Dies löste umgehend Reaktionen aus den Reihen der Nachfolger aus.

Karina Gottschalk bestätigt Fernsehverzicht

In dem erwähnten Gespräch wurde deutlich, dass das Ehepaar Gottschalk für den Sendetermin bereits andere Pläne hat. Karina Gottschalk, die seit 2024 mit Thomas verheiratet ist und 64 Jahre alt ist, erklärte klar, dass sie die Sendung nicht ansehen werden. Die Begründung dafür ist simpel: Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung seien beide nicht zu Hause, sondern befänden sich auf einer Reise mit Freunden. Diese direkte Antwort entzieht der großen Hoffnung auf Einschaltquoten durch die familiäre Verbundenheit mit dem Vorgänger einen Teil der Basis.

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Kaulitz-Brüder nutzen Steilvorlage im Podcast

Die Nachricht diente Bill und Tom Kaulitz als willkommene Gelegenheit, um im Rahmen ihres Podcasts Kaulitz Hills Senf aus Hollywood einige humorvolle Sticheleien loszuwerden. Tom Kaulitz, der ebenfalls 37 Jahre alt ist, griff das Thema süffisant auf und teilte seinem Bruder die Information mit den Worten, dass man schlechte Nachrichten habe. Er betonte, dass die Gottschalks wohl leider nicht zuschauen würden, da sie an diesem Tag bereits verabredet seien. Ein Lächeln begleitete seine Aussage, da es ja auch jemanden geben müsse, der die Show ignoriere.

Bill Kaulitz stieg sofort in die Scherze ein und kritisierte die Ungunst der Umstände. Es sei extrem ungünstig, so der Kommentar, dass man schon anderthalb Monate im Voraus wisse, dass man zum falschen Zeitpunkt busy sei. In seiner Phantasie stellte sich das Paar sogar vor, die Gottschalks könnten in Los Angeles Döner essen gehen, obwohl es dort gar kein solches Essen gebe. Dieser Witz unterstreicht den geografischen Unterschied, da Los Angeles die Wahlheimat der Kaulitz-Brüder ist, während die Gottschalks längst im Raum München leben.

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Premiere am 5. Dezember live aus Halle

Trotz der verbalen Auseinandersetzung konzentriert sich die Aufmerksamkeit nun auf die technische Realisierung der Show. Die Neugier auf die Show mit Bill und Tom Kaulitz wird als riesig eingeschätzt. Das ZDF plant die Live-Übertragung fest für den 5. Dezember ab 20.15 Uhr. Der Austragungsort ist Halle (Saale), was einen deutlichen Wechsel vom bisherigen Standort darstellt. Die hohe Nachfrage nach Karten oder Aufmerksamkeit zwingt den Sender zu strategischen Maßnahmen.

ZDF reagiert auf hohe Nachfrage

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ZDF muss aufgrund der prognostizierten hohen Nachfrage mit besonderen Vorkehrungen reagieren. Während Thomas Gottschalk gegenüber der Abendzeitung keine Prognose abgab, ob die Brüder mit der Sendung Erfolg haben werden, zeigt die Situation des Senders die immense medialen Erwartungen. Die Produktion soll live erfolgen, was besondere Anforderungen an die Technik und Moderation stellt. Die Zuschauer können gespannt sein, wie sich die Dynamik zwischen der alten Legende und den neuen Stars entwickelt.