Erstmals in der fünfjährigen Geschichte des Amazon-Logistikzentrums in Gera gibt es dort einen Aufruf zum Warnstreik. Doch dem folgen nur wenige. So erklärt sich das die Gewerkschaft.

Erstmals in der fünfjährigen Geschichte des Amazon-Logistikzentrums in Gera gibt es dort einen Aufruf zum Warnstreik. Doch dem folgen nur wenige. So erklärt sich das die Gewerkschaft.

Gera - Trotz eines Warnstreikaufrufs wird im Amazon-Logistikzentrum in Gera am heutigen Shoppingtag Black Friday normal gearbeitet. Es gebe überhaupt keine Auswirkungen, alles komme pünktlich an, sagte ein Amazon-Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einer sehr geringen Beteiligung. Am Morgen habe eine niedrige zweistellige Zahl an Beschäftigten die Arbeit niedergelegt.

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In der Schicht seien mehrere Hundert Menschen. Verdi hatte zum ersten Mal in der rund fünfjährigen Geschichte des Standorts Gera zu einem Arbeitsausstand aufgerufen. Gera ist Teil eines bundesweiten Streikaufrufs an Amazon-Logistikzentren in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Damit will Verdi Tarifverträge erzwingen.