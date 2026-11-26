Dieses Gerät definiert Heimkino neu und stellt womöglich euren Einstieg in eine Welt ohne traditionelle TVs dar. Das Hisense Laser Cinema verfügt über Features wie Dolby Vision und Atmos und glänzt mit einem bis zu 150 Zoll großen Bild.

Dieses Gerät definiert Heimkino neu und stellt womöglich euren Einstieg in eine Welt ohne traditionelle TVs dar. Das Hisense Laser Cinema verfügt über Features wie Dolby Vision und Atmos und glänzt mit einem bis zu 150 Zoll großen Bild.

Mit Dolby Vision, Atmos & vielen weiteren FeaturesDer Black Friday macht sich auch in diesem Jahr für all jene bezahlt, die sich im Heimkino neu einrichten möchten. Statt eines neuen Fernsehers könnte es dieses Mal ein Ultrakurzdistanzbeamer werden, wie der*. Dieser Beamer ist nicht einfach nur ein Beamer, sondern aufgrund seiner Ausstattung und Features eine echte Alternative zum herkömmlichen TV.

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Im Rahmen der Black-Friday-Aktion bei Amazon könnt ihr kräftig sparen und somit vergleichsweise günstig den Einstieg in eine neue Heimkino-Welt wagen. Als Ultrakurzdistanzbeamer zeichnet sich der Hisense Laser Cinema PT1 unter anderem dadurch aus, dass er nur wenig Abstand zur Projektionsfläche benötigt, um ein gewaltiges Bild an die Wand zu zaubern. Bis zu 150 Zoll sind drin. Mit wenigen Zentimetern Abstand zur Projektionsfläche bringt es das Hisense Laser Cinema PT1 schon auf mindestens 80 Zoll.