Mini-Taschenlampe mit Maximalleistung: Die Olight Oclip Pro überzeugt mit Flutlicht, Magnet und beeindruckender Ausdauer.

Eine winzige Taschenlampe, die problemlos in jede Hosentasche passt und dabei heller strahlt als dein Smartphone: Die Olight Oclip Pro überzeugt mit genau diesen Eigenschaften und noch mehr, wie unser Video zeigt.

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Der Rabatt fällt je nach Farbvariante unterschiedlich hoch aus.auf der Handfläche liegen habe, ist außen herum noch Platz. Balle ich die Hand zur Faust, verschwindet die Taschenlampe darin. Kein Problem, bei nur packt fest und sicher zu. Ist die Oclip Pro damit an einer Hemdtasche oder an einer Jacke befestigt, lässt sie sich nicht mehr abschütteln.