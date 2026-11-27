Du suchst nach einer neuen Winter-Lektüre 2027? Dieses Buch ist bei Thalia gerade beliebt – und es kennen die wenigsten. Hier mehr erfahren

Du suchst nach einer neuen Winter-Lektüre 2027? Dieses Buch ist bei Thalia gerade beliebt – und es kennen die wenigsten. Hier mehr erfahrenWer auf der Suche nach einem neuen Buch ist, stöbert meist durch die aktuellen Bestsellerlisten und Neuerscheinungen.

Bücher, die es nicht in die Top 20 schaffen? Sie werden schnell ignoriert oder vergessen, obwohl es sich dabei ebenfalls um Lektüren handelt, die es wert sind, gelesen zu werden.etwas weiter nach unten, stößt man auf ein Buch, das im Moment kaum jemand auf dem Schirm hat – aber schon mal die Nummer 1 war!

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Wir finden: sollte man im Winter 2026/27 unbedingt lesen.erzählt Beatrix Gerstberger die bewegende Geschichte dreier Frauen, deren Lebenswege sich an der rauen Küste von Maine kreuzen. Im Mittelpunkt steht die 28-jährige Mina, die nach einem schweren Schicksalsschlag den Boden unter den Füßen verloren hat. Als ihr Bruder plötzlich stirbt, gerät ihr bisheriges Leben aus den Fugen.