Kay Seidemann wechselt zum Greifswalder FC

Der Fußballspieler Kay Seidemann wechselt vom Carl Zeiss Jena in die Regionalliga Nordost zum Greifswalder FC. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und sagt, dass er sich für den Verein entschieden hat, weil er gute Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Seidemann gilt als Problem-Profi, da er in der Vergangenheit oft fehlte und sich nicht an die Trainingszeiten hielt. Er hat in seiner ersten Saison bei Carl Zeiss Jena noch in Form gezeigt, aber danach war es vorbei mit der Herrlichkeit. Er hat nun die Möglichkeit, neu durchzustarten und sich zu beweisen.

Kay Seidemann zieht weiter durch die Regionalliga Nordost . Nachdem er erst im Januar von Carl Zeiss Jena zur BSG Chemie Leipzig gewechselt war, geht es nun weiter Richtung Norden.

Er unterschrieb jetzt beim Greifswalder FC, der seine Mannschaft nahezu komplett neu aufstellt. Seidemann gilt seit seiner Zeit in Thüringen als Problem-Profi. Die Vorgeschichte: Er kam im Sommer 2024 aus Erfurt nach Jena.

Allerdings gegen die Widerstände der aktiven Fanszene, die ihn ablehnte, weil er sich zu seiner Zeit beim Erzrivalen gegen Carl Zeiss geäußert hatte. In seiner ersten Saison zeigte er sich noch in Form, traf in 24 Spielen zehnmal. Doch danach war es vorbei mit der Herrlichkeit. Seidemann fehlte oft beim Training.

Der neue Sportdirektor Miroslav Jovic musste ihn sogar persönlich zu Hause abholen und zu den Einheiten fahren. Das Arbeitspapier wurde deshalb im Winter aufgelöst. Seidemann wollte fortan neu durchstarten. Mit drei Toren machte er seine Sache gut, bekam aber in den letzten Spielen weniger Einsatzzeiten.

Seidemann entschied sich am Ende nach nur sechs Monaten gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages und will nun wieder neu durchstarten. In Greifswald unterschrieb er bis 2028 und sagt: Ich habe mich für den Greifswalder FC entschieden, da ich super Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Ich freue mich sehr auf das Team und darauf, endlich auf dem Platz loszulegen.





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