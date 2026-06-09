Der Wide Receiver der New England Patriots, Kayshon Boutte, hat sich selbst zu den anhaltenden Spekulationen über einen möglichen Trade geäußert. Trotz Abwesenheit in den Offseason-Programmen und Insider-Berichten betont er, dass er in Foxborough bleiben und sich nicht von Gerüchten beeinflussen lassen möchte.

Nach den kürzlichen Verpflichtungen der prominenten Wide Receiver A.J. Brown und Romeo Doubs bei den New England Patriots kursierten Gerüchte, wonach auch Kayshon Boutte einen Trade anstreben und die Franchise verlassen möchte.

Der Wide Receiver hat sich nun selbst zu Wort gemeldet und seine Zukunft in Foxborough klargestellt. In einem Statement betonte er, dass er keinen Grund sehe, das Team zu wechseln, und sich in New England wohlfühle.

"Mir gefällt es hier. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier. Ich bin jeden Tag hier. Ich nenne das hier mein Zuhause.

Das ist mein neues Zuhause. Ich bin in Louisiana aufgewachsen und habe dort 20 Jahre verbracht, aber jetzt ist Boston mein Leben.

" Trotz dieser öffentlichen Bekenntnisse wurden zuvor von Insidern weiterhin Spekulationen genährt. ESPN-Reporter Adam Schefter sagte etwa in seinem Podcast: "Ein Wide Receiver, bei dem ich immer noch vermute, dass sich etwas tun könnte, ist Kayshon Boutte. Er hat nicht am Offseason-Programm teilgenommen. Er ist an einem Trade interessiert.

Ich gehe davon aus, dass es irgendwann in diesem Sommer Bewegung in dieser Sache geben könnte.

" Auslöser der anhaltenden Gerüchte war die Abwesenheit Bouttes bei den freiwilligen Offseason-Programmen und den organisierten Teamaktivitäten (OTAs) in den letzten Wochen. Der 24-Jährige erklärte dazu: "Es gibt einfach viele Spekulationen. Ich versuche nur, mir über alles klar zu werden. Ich versuche, mich nicht von Trade-Gerüchten oder Ähnlichem beeinflussen zu lassen.

Ich arbeite weiter, auch wenn ich gerade nicht da bin. Darauf konzentriere ich mich.

" Boutte war in der sechsten Runde des NFL Drafts 2023 von den Patriots ausgewählt worden. Nach einer durch eine Oberschenkelverletzung geprägten Rookie-Saison wurde er in der following Spielzeit zu einer festen Größe in der Offense. In der Saison 2024 erzielte er 589 Receiving Yards, nach 551 Yards im Jahr zuvor. Dabei verdoppelte er seine Touchdowns von drei auf sechs.

Durch die Verpflichtung von A.J. Brown und Romeo Doubs sowie den Abgang von Stefon Diggs hat sich die Wide Receiver-Gruppe der Patriots deutlich verstärkt. Boutte bewertete die Ankunft von Brown positiv: "Das war ein guter Neuzugang. Er ist ein toller Typ.

Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er das Spiel dominiert. Ein großartiger X-Receiver, absolut dominant. Ob lange Pässe oder kurze Routen - er fängt alles.

" Nach diesen Transfers wird sich Boutte im Trainingslager und in der Saisonvorbereitung mit Mack Hollins um die Rolle als dritter oder vierter Wide Receiver im Roster duellieren müssen. Verglichen mit früheren Jahren ist die Konkurrenz nun enorm, doch der 24-Jährige zeigte sich gelassen: "Es gibt immer Konkurrenz. Jedes Jahr. Nichts wird einem geschenkt.

Egal, ob man von außen zuschaut oder von innen dabei ist. Letztendlich zählt jeder Tag. Man muss das Beste daraus machen.

" Auch wenn seine unmittelbare Teilnahme am Frühjahrsprogramm ausblieb, konzentriert er sich nach eigenen Angaben auf seine persönliche Entwicklung und möchte sich seinen Platz im Team durch Leistung verdienen. Die Patriots setzen auf ihre tiefer aufgestellte Receiver-Gruppe, um die Offense unter Quarterback Jacoby Brissett oder einem potenziellen Draft-Pick weiterzuentwickeln. Bouttes Vertrag läuft noch bis 2026; ein Trade würde für ihn eine neue Herausforderung bedeuten, aber aktuell sieht er keine Veranlassung dazu.

Die anhaltenden Spekulationen zeigen, wie stark die Medien auf Abgänge bei Spielern achten, die nicht an der ersten öffentlichen Trainingseinheit teilnehmen. Gleichzeitig verdeutlichen Bouttes Statements, dass Spieler ihre Situation selbst in die Hand nehmen und öffentlich Klarheit schaffen können. Die Patriots haben in der Offensive deutlich investiert und brauchen nun eine reibungslose Integration der neuen Kräfte. Für Boutte könnte die主rolle in der Slot-Receiver-Position oder als Spezialist in bestimmten Spielzügen erhalten bleiben.

Sein Ziel ist es, seine Yards und Touchdowns aus den letzten beiden Jahren erneut zu steigern und sich als verlässliche Anspielstation zu etablieren. Sollte er dennoch den Wunsch nach einer neuen Umgebung hegen, könnten Interessenten wie Teams mit schwächerer Receiver-Gruppe oder ein Team in seiner Heimat Louisiana auftauchen. Von波士顿 bis New Orleans bleibt also abzuwarten, ob der Wide Receiver seine Karriere in Foxborough fortsetzt oder doch noch einen Wechsel anstrebt





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