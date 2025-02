KBV Strebt Schnelle Verhandlungen zur Entbudgetierung der Hausarztpraxen an

Nach dem Bundestags-Entscheid zur Entbudgetierung startet die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) schnelle Verhandlungen mit den Krankenkassen. Das Ziel ist es, bis Oktober alle Details zur neuen Regelung zu klären. Die KBV sieht die Entbudgetierung als wichtigen Schritt für die Hausarztpraxen, aber das Gesetz enthält einige Herausforderungen, insbesondere bei der Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV).

Berlin. Nach dem Bundestags-Entscheid zur Entbudgetierung der Hausarztpraxen strebt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) rasche Verhandlungen mit den Krankenkassen an. „Wir sind bereit, sofort mit den Verhandlungen zu beginnen“, sagte KBV-Vorstandsvize Dr. Stephan Hofmeister am Donnerstag.Sobald das Ende Januar beschlossene Gesetz den Bundesrat passiert habe, könnten im Bewertungsausschuss Gespräche zur Ausgestaltung der Entbudgetierung starten.

Das Ziel, bis Oktober alle Details mit der Kassenseite zu regeln, sei wegen der „hochkomplexen“ Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) allerdings „sehr, sehr ambitioniert“.„Aber wir sind so weit, wir sind bereit, wir können in diese Verhandlungen gehen“, setzte Hofmeister hinzu. Bei der Bereinigung werden Gelder für Leistungen, die künftig extrabudgetär bezahlt werden, aus der MGV herausgenommen. Laut Gesetz soll die Entbudgetierung zum vierten Quartal 2025 kommen.Hofmeister betonte, die KBV habe die Entbudgetierung für Hausärzte lange gefordert – es sei gut, dass sie nun beschlossene Sache sei. Das Gesetz enthalte aber „bedauerlicherweise einige Haken“. So seien Sätze zur Bereinigung der MGV im Gesetzestext nicht angepasst worden, obwohl es dazu bereits Konsens mit dem Bundesgesundheitsministerium gegeben habe. Das mache die Verhandlungen zur Bereinigung „sehr viel schwieriger“.KBV und der GKV-Spitzenverband müssen sich zudem über die zwei neuen Pauschalen für Hausärzte – die Strukturpauschale und die Versorgungspauschale für Chroniker - verständigen. Beide Pauschalen wurden jetzt zusammen mit der Entbudgetierung beschlossen und könnten ebenfalls zum 1. Oktober kommen.





Entbudgetierung Hausarztpraxen Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Krankenkassen Gesetz Gesamtvergütung (MGV) Strukturpauschale Versorgungspauschale

