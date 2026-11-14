KBV warnt vor längeren Wartezeiten für gesetzlich Versicherte durch Budgetkürzungen

Die KBV und die GKV streiten um die Folgen von Honorarkürzungen. Experten sehen zusätzliche Kosten für Patienten und schrumpfende Termine in Praxen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) warnt davor, dass gesetzlich Versicherte in naher Zukunft mit längeren Wartezeiten und höheren Kosten rechnen müssen. Der KBV-Chef Andreas Gassen begründet diese Prognose mit den kommenden deutlichen Kürzungen der Ärztehonorare. Diese finanziellen Engpässe zwingen Praxen dazu, das verfügbare Budget strenger zu verwalten.

Budgetknappheit zwingt zu kostenpflichtigen Terminen

Andreas Gassen erklärte, dass Arztpraxen aufgrund der Kürzungen keine unendliche Leistungsverpflichtung mehr haben können. Nur durch die Abrechnung kostenpflichtiger Privatsprechstunden könnten Praxen weiterhin zusätzliche Patienten behandeln, die nicht mehr in das reguläre Honorarbudget passen. Jeder Termin in diesen Privatstunden werde separat vergütet, was ein neues Geschäftsmodell für viele niedergelassene Ärzte darstellt.

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Spezialisten sind von Terminmangel betroffen

Betroffen von dieser Entwicklung sind vor allem die Fachgebiete HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie. Andreas Gassen betonte, dass das Terminangebot in diesen Bereichen erheblich schrumpfen wird. Patienten müssten sich damit abfinden, in ihrer Wunschpraxis oft erst im nächsten Quartal einen Behandlungstermin zu erhalten.

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GKV-Spitze kritisiert KBV scharf als Geiselhalter

Der GKV-Spitzenverband weist die Warnungen der Ärztevertretung kategorisch zurück. Stefanie Stoff-Ahnis, die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Vorstands, warf der KBV vor, Patienten für höhere Honorarforderungen der Ärzte einzuspannen. Sie beschuldigte den Verband, gesetzlich Versicherte in Geiselhaft zu nehmen, um die eigenen finanziellen Interessen durchzusetzen.

Streit um die gesetzliche Versorgungsaufgabe

Stefanie Stoff-Ahnis erinnerte die Kassenärztliche Bundesvereinigung an ihren gesetzlichen Auftrag. Die Aufgabe der KBV bestehe darin, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht jedoch, diese zu erschweren. Der Konflikt zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den niedergelassenen Ärzten verdeutlicht die tiefen Spannungen im deutschen Gesundheitssystem.