KCD-Kreditkarte: Tschechische Sparkasse erlegt mit Spieldesign die Fangemeinde

Die tschechische Sparkasse hat eine limitierte Sonderedition von Kreditkarten herausgebracht, die direkt auf das beliebte Spiele Kingdom Come: Deliverance (KCD) anspricht. Die Karten sind mit dem Spieldesign, inklusive der römischen Zwei, versehen und nutzen NFC, um das OLED-Display zum Leuchten zu bringen.

Ein neues Spiel treibt die Begeisterung in Tschechien an: Kingdom Come: Deliverance ( KCD ) entwickelt sich zum Nationalstolz, ähnlich wie The Witcher 3 für Polen. Die (echte) Stadt Rattay, Namensgeber für eine Spielstadt, beherbergt sogar eine eigene KCD -Ausstellung. Und nun folgt auch die tschechische Sparkasse dem Hype und bringt eine limitierte Sonderedition von Kreditkarte n heraus, die direkt auf das Spieldesign der Fangemeinde ansprechen.

Ein Reddit-Fan teilte Fotos seiner sensationellen Errungenschaft: eine KCD-Kreditkarte mit dem Design des Spiels, inklusive der römischen Zwei. Der OLED-Bildschirm der Karte wird über NFC mit Strom versorgt, und das Zahlungsterminal aktiviert das Leuchten. NFC steht für »Near-Field Communication« und ermöglicht kabellose Verbindungen über kurze Distanzen, wie beim kontaktlosen Bezahlen mit Bankkarten. Die Karte ist natürlich ein begehrtes Sammlerstück und sorgt für neidische Blicke. Reddit-Nutzer wie PilotNo8936 reagierten mit Begeisterung und Humor. Die Sonderedition ist auf 2.000 Stück limitiert und wird täglich in 100 Stück an Kunden der tschechischen Sparkasse vergeben.





