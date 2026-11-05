KD Winterprogramm 2026: Neues Winterdeck Köln und Adventsfahrten

Die KD feiert 200 Jahre mit exklusivem Winterprogramm ab November 2025. Erleben Sie das neue Winterdeck Köln, Nikolausfahrten und Adventsbrunchs auf Rhein und Main zu fairen Preisen.

Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft kündigt für die kommende Saison ein umfangreiches Winterprogramm an, das die Vorweihnachtszeit auf Rhein und Main neu definiert. Im Jubiläumsjahr des 200-jährigen Bestehens des Unternehmens laden festlich dekorierte Eventschiffe ab Ende November 2025 zu besonderen Erlebnissen ein. Das Angebot reicht von gemütlichen Adventsbrunch es über stimmungsvolle Fahrten mit dem Nikolaus bis hin zu All-inclusive-Abendfahrten mit Live-Unterhaltung. Die Termine in den Metropolen Köln und Düsseldorf starten bereits am 19. November 2025 und dauern bis zum 20. Dezember 2025 an.

Neues KD Winterdeck Köln Eröffnung und Angebot

Als neue Attraktion in diesem Jahr öffnet das KD Winterdeck auf dem Eventschiff MS RheinVision direkt vor der Kölner Altstadt seine Pforten. Dieses überdachte Freideck verwandelt sich vom 19. November bis zum 20. Dezember 2025 donnerstags bis sonntags in eine gemütliche Winterlocation. Der Eintritt für diesen besonderen Treffpunkt ist frei, was ihn zu einem idealen Ort für einen entspannten Auszeit macht. Besucher können hier von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr den einzigartigen Blick auf den Kölner Dom und den Rhein genießen.

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Am Winterdeck warten diverse Food- und Getränkestände auf die Gäste, die winterliche Leckereien und passende Drinks anbieten. Das Sortiment umfasst neben Glühwein und Hot Berry Lillet auch Kölsch, Currywurst, warmes Käse-Kräuter-Zupfbrot sowie schokoladige Cookies. Für die passende Atmosphäre sorgen weihnachtliche Dekorationen und Christmas-Pop-Musik. Für Gruppen ab zehn Personen besteht die Möglichkeit, einen eigenen Bereich auf dem Winterdeck zu reservieren, was das Angebot sowohl für Familien, Freundeskreise als auch für Unternehmen attraktiv macht.

Adventsbrunches und Nikolausfahrten für Familien

Für einen genussvollen Start in den Adventssonntag bietet die KD an fünf Sonntagen vom 22. November bis zum 20. Dezember 2025 einen dreistündigen Adventsbrunch in Köln und Düsseldorf an. Die Fahrten finden von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr statt. Die Gäste genießen an Bord ein reichhaltiges weihnachtliches Buffet mit Frühstücksangeboten, warmen Speisen und Desserts. Im Preis inbegriffen sind ein Sektempfang, Kaffee und Tee sowie Live-Musik. Die Tickets kosten 52 Euro für Erwachsene und 29 Euro für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren.

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Ein besonderes Erlebnis für Familien sind die zweistündigen Nachmittagsfahrten mit dem Nikolaus an Bord. Vom 20. November bis zum 20. Dezember 2025 legen die Schiffe in Köln und Düsseldorf dienstags bis sonntags um 15.30 Uhr ab. Während die winterlich beleuchteten Stadtkulissen vom Wasser aus bewundert werden können, sorgen Live-Musik und weihnachtliche Leckereien für eine gemütliche Stimmung. Der Nikolaus hat Geschichten und kleine Überraschungen für die kleinen Gäste im Gepäck. Die Tickets für diese Fahrt kosten 28 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder.

All-inclusive Abendfahrten mit Live Entertainment

Nachtschwärmer und Genießer kommen bei den weihnachtlichen All-inclusive-Abendfahrten voll auf ihre Kosten. Vom 20. November bis zum 19. Dezember 2025 legen die KD Eventschiffe in Köln und Düsseldorf dienstags bis samstags um 20.00 Uhr zu einer stimmungsvollen Schiffstour ab. An Bord erwartet die Gäste ein reichhaltiges Adventsbuffet mit saisonalen Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichten sowie vegetarischen und veganen Speisen und verschiedenen Desserts. Getränke wie Wein, Bier und Softdrinks sind bereits im Preis enthalten.

Die musikalische Unterhaltung wird in Köln durch eine Live-Band und in Düsseldorf durch einen DJ mit Live-Act übernommen. Die Abendfahrten eignen sich hervorragend für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern. Die Tickets kosten dienstags bis donnerstags 94 Euro und freitags und samstags 104 Euro pro Person. Dieses Angebot schließt das Winterprogramm der KD in den beiden Rheinstädten ab und bietet eine umfassende Palette an Veranstaltungen für jeden Anlass.

Adventsfahrten in Mainz und Frankfurt am Main

Neben Köln und Düsseldorf bietet die KD auch in Mainz und Frankfurt abwechslungsreiche Adventsfahrten an. In Mainz steht vom 29. November bis zum 20. Dezember 2025 der sonntägliche Adventsbrunch auf dem Programm. Das Buffet inklusive Sektempfang, Kaffee und Tee kostet 46 Euro. Ergänzt wird das Angebot durch zweistündige Nachmittagsfahrten an den Wochenenden vom 28. November bis zum 20. Dezember 2025.

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Auch in Mainz sind weihnachtliche All-inclusive-Abendfahrten freitags und samstags vom 27. November bis zum 19. Dezember 2025 buchbar. Bei Letzteren erwarten die Gäste ein reichhaltiges Buffet, Getränke und Musik mit DJ. In Frankfurt setzen die Termine für die Abendfahrten ebenfalls am 27. November 2025 ein. Das umfangreiche Programm der KD zeigt, wie traditionelle Schifffahrt mit modernen Eventkonzepten verbunden wird, um Gästen in den hessischen und rheinischen Metropolen unvergessliche Wintermomente zu bescheren. Die Kombination aus kulinarischen Höhenflügen, musikalischer Begleitung und spektakulären Stadtblicken macht diese Fahrten zu einem einzigartigen Erlebnis im Jubiläumsjahr der Reederei.