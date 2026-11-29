Anfang der 1990er-Jahre drehte Keanu Reeves zwei Filme mit einem Schauspieler, der als absolutes Ausnahmetalent galt – und wenig später viel zu früh verstarb. Hier erfahrt ihr, um wen es geht – und wie sich der „John Wick“-Star an ihn erinnert.

Keanu Reeves über seinen viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen:"Ich hasse es, in der Vergangenheit über ihn zu sprechen. Ich vermisse ihn" Keanu Reeves über seinen viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen:"Ich hasse es, in der Vergangenheit über ihn zu sprechen.

Ich vermisse ihn"Anfang der 1990er-Jahre drehte Keanu Reeves zwei Filme mit einem Schauspieler, der als absolutes Ausnahmetalent galt – und wenig später viel zu früh verstarb. Hier erfahrt ihr, um wen es geht – und wie sich der „John Wick“-Star an ihn erinnert.

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Es gibt einige Schauspieler, bei denen man sich unweigerlich fragt, zu welchen Höhen sie es wohl noch gebracht hätten, wenn sie nicht schon sehr früh aus dem Leben gegangen wären – dazu gehörenMit diesen berührenden Worten gedenkt Keanu Reeves seinem Freund River Phoenix“ kennen, in der Keanu Reeves an der Seite von Joaquin Phoenix auftrat. Schnell freundeten sie sich miteinander an – und es dauerte nicht lange, bis die ersten gemeinsamen Projekte in Planung waren.