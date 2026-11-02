Keanu Reeves bestätigt neue Action-Rolle in Maelstrom nach John-Wick-Phase

Keanu Reeves kehrt nach der John-Wick-Reihe mit dem Film Maelstrom zurück. Der 62-Jährige übernahm die Hauptrolle in diesem Actionthriller, der auf einem Skript von 1993 basiert.

Keanu Reeves hat einen wesentlichen Karriereschritt unternommen, indem er sich nach seiner langen Ära als unsterblicher Auftragskiller John Wick neuen und anspruchsvolleren filmischen Projekten zuwendet. Der 62-jährige Hollywood-Star bestätigt seine Beteiligung an dem Actionthriller " Maelstrom", einem Film, der seine Bandbreite als Schauspieler deutlich über die reine physische Gewalt hinaus erweitert. Diese Entwicklung signalisiert ein klares Zeichen gegen die monotone Typisierung und zeigt, dass Reeves weiterhin nach inhaltlicher Tiefe in seinem Schaffen sucht.

Historischer Hintergrund des Skripts

Das Drehbuch für "Maelstrom" stammt aus dem Jahr 1993 und war ursprünglich ein Projekt für Warner Bros, das zu dieser Zeit jedoch nicht realisiert wurde. In den frühen Neunzigern galten Schauspieler wie Sylvester Stallone und Steven Seagal als potenzielle Kandidaten für die Hauptrolle dieses bis dahin unverfilmten Manuskripts. Die Story handelt von einer kriminellen Bande, die einen tobenden Sturm nutzt, um sich zu bereichern, was im Gegensatz zu den späteren, eher urbanen Settings der John-Wick-Filme steht.

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Veränderungen bei der Besetzung

Die Rollenverteilung unterlag in den letzten Monaten erheblichen Schwankungen, bevor sich Keanu Reeves endgültig für das Projekt entschied. Ursprünglich befand sich Alan Ritchson, bekannt aus der Serie "Reacher", im Gespräch für die Titelfigur, stieg jedoch aus unbekannten Gründen aus. Netflix, das aktuell an der Verfilmung von Reeves' eigener Graphic Novel "BRZRKR" arbeitet, bot es an, den Schauspieler direkt für die vakante Hauptrolle in "Maelstrom" anzufragen. Diese Verbindung zwischen den Studios und dem Star erleichterte die finalen Verhandlungen erheblich.

Handlung und dramatischer Konflikt

Reeves schlüpft in die Rolle eines US-United-States-Federal-Marshals, der eine entscheidende Schutzaufgabe übernimmt. Seine Aufgabe besteht darin, die Verlobte eines Waffenhändlers zu beschützen, da sie als Kronzeugin gegen diesen vor Gericht aussagen will. Die Situation eskaliert, als sämtliche Kommunikationswege während eines schweren Orkans zusammenbrechen und das Paar auf sich allein gestellt ist. Sie müssen sich gegen eine Armada schwer bewaffneter Untergebenen des Waffenhändlers behaupten.

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Kreatives Team und Regiearbeit

Die Regie für den Film "Maelstrom" liegt in den Händen von Rob Cohen, der durch den Actionstreifen "The Fast & The Furious" international Bekanntheit erlangte. Cohen hat den Anspruch, einen modernen Actionknall zu schaffen, der von der südkoreanischen Inspiration "The Gangster, The Cop, The Devil" beeinflusst ist. Diese Referenz deutet auf eine komplexe narrative Struktur hin, die über traditionelle Actionklischees hinausgeht und psychologische Aspekte der Verfolgten und Verfolger einbezieht.

Strategische Neuausrichtung des Stars

Die Wahl von "Maelstrom" unterstreicht Reeves' Strategie, sich nach den zahlreichen "John-Wick"-Filmen aus der Rolle des stoischen Abzug-drückenden Killers zu lösen. Während der ersten Teile der Serie die Action amüsant war, zeigte sich bei "John Wick 3" bereits eine gewisse Sättigung beim Publikum. Reeves demonstriert damit sein Bestreben, neue Herausforderungen in der Action-Unterhaltung zu suchen und seine künstlerische Identität jenseits des Franchise-Films zu festigen.