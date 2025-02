Keanu Reeves Film übertrifft John Wick

Keanu Reeves ist bekannt für seine Actionrollen in Filmen wie „John Wick“. Doch sein neuer Film „Sonic the Hedgehog 3“ hat laut Collider bereits mehr als 472 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der dritterfolgreichste Film in seiner Karriere. Sehen Sie sich die Liste der erfolgreichsten Filme mit Keanu Reeves an und erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Genres seines Films.

Keanu Reeves gilt als eine der größten Actionstars Hollywoods. In den letzten Jahren hat er mit den „ John Wick “-Filmen zahlreiche Zuschauer in die Kinos gelockt und ihnen unter der Regie von Chad Stahelski ein Action-Fest nach dem nächsten geliefert. Laut einer Meldung von Collider könnte nun jedoch ein Werk den Erfolg der vier Actionfilme übertreffen. Es handelt sich dabei um die Videospielverfilmung „Sonic the Hedgehog 3“, in der Keanu Reeves die Synchronisation der Figur Shadow übernahm.

Der Film startete im Jahr 2024 mit einem eher mäßigen ersten Wochenende, was jedoch auch dem Umstand zu verdanken ist, dass der große Animationsfilmkonkurrent „Mufasa: Der König der Löwen“ nur wenige Tage vorher gestartet ist. „Sonic the Hedgehog 3“ konnte mittlerweile mehr als 472 Millionen US-Dollar einspielen, was die Produktion zum dritterfolgreichsten Film in der Karriere von Keanu Reeves macht. Welche zwei Filme vor „Sonic the Hedgehog 3“ auf dem ersten sowie zweiten Platz stehen, verraten wir euch anbei. Vorab möchten wir euch jedoch die tödlichsten Figuren der Filmgeschichte vorstellen, unter denen sich auch Keanu Reeves mit einer seiner Paraderollen befindet: Die beiden erfolgreichsten Filme mit Keanu Reeves Vor „Sonic the Hedgehog 3“ reiht sich „Matrix Reloaded“ mit einem globalen Einspielergebnis von 739,4 Millionen US-Dollar ein. Nach dem Erfolg des ersten Films waren die Erwartungen an die Fortsetzung aus dem Jahr 2003 groß, was sich in der generierten Summe widerspiegelt. Der zweite Teil kam allerdings nicht so gut beim Publikum an, wie der Auftakt der Reihe, wodurch für den dritten Ableger wieder weniger Zuschauer in die Kinosäle strömten. Die umsatzstärkste Produktion aus Keanu Reeves Filmografie hat dabei eine Gemeinsamkeit mit „Sonic the Hedgehog“: es handelt sich um einen Animationsfilm. Denn auf dem ersten Platz der Liste ist „Toy Story 4“ zu finden, in dem der Action-Star im Original als Motorradfahrer-Spielzeug Duke Caboom zu hören ist. „Sonic the Hedgehog 3“ könnt ihr euch aktuell noch im Kino ansehen. Die ersten drei „Matrix“-Filme könnt ihr hingegen mit dem Entertainment-Plus-Paket von Sky streamen, während ihr „Toy Story 4“ im Angebot von Disney+ findet.





KINOde / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Keanu Reeves Sonic The Hedgehog 3 John Wick Matrix Reloaded Toy Story 4 Actionfilme Animationen Filme Box Office Filmgeschichte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

So rettete Keanu Reeves den neuen Film 'Last Days'Durch Hilfe bei der Finanzierung unterstützte Keanu Reeves Regisseur Justin Lin dabei, den Indie-Film „Last Days“ zu verwirklichen.

Weiterlesen »

Keanu Reeves ist die Stimme des Lumon-Gebäudes in Severance Staffel 2Die neue Staffel von Severance bei Apple TV+ startet mit einem besonderen Gastauftritt von Keanu Reeves. Der Hollywood-Star leiht seine Stimme dem animierten Lumon-Gebäude in der ersten Episode.

Weiterlesen »

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »

TageshoroskopSehen Sie, was die Sterne für Sie bereithalten und lesen Sie Ihr persönliches Tageshoroskop.

Weiterlesen »

Gefährliche finanzielle Falle: Warum Sie diesen Fehler im Umgang mit Geld dringend vermeiden solltenVermeiden Sie "Spaving": Sparen Sie richtig, indem Sie unnötige Käufe vermeiden und Budgets nutzen.

Weiterlesen »