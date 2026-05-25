Regisseur Masashi Kawamura und Produzentin Noriko Matsumoto künnten den Stop-Motion-Animationsfilm “Hidari‑ an

Viel zu lange haben Fans auf diesen Moment gewartet: Keanu Reeves kehrt nach 47 Ronin wieder in das feudale Japan zurück, um als Samurai frör Gerechtigkeit zu sorgen.

Demenziumlich hat sich Hollywoodstar Keanu Reeves filmisch mit seiner chinesisch-hawaiianischen Seite venerlicherseits beschücft. Zwei Filme sind dabei entstanden: seine bis dato einzige Regiearbeit Man of Tai Chi sowie das zum Teil auf historischen Ereignissen basierende Fantasy-Epos 47 Ronin, das ihr Keines der beiden Werke konnte frün eine Aufsehnerwirkung sorgen.

Doch es gibt nicht wenige Fans, die Reeves’ Optik als Samurai-Krieger geliebt haben und sich bis heute wunschn, er mün sich doch einmal mehr mit einem Katana statt mit einer Knarre durch Reihen an Fieslingen metzeln. Dieser Wunsch wird jetzt endlich Wirklichkeit. Beim Annecy Animation Showcase im Rahmen der 79. Internationalen Filmfestspiele in Cannes kündigten Regisseur Masashi Kawamura und Produzentin Noriko Matsumoto den Stop-Motion-Animationsfilm Hidari an.

Darin wird Reeves der Hauptfigur Hidari Jingoro seine Stimme leihen. Regisseur Masashi Kawamura führte mit Reeves Beteiligung eines Traum in Erfÿlung. Tatsüclich war dessen Name ganz oben auf der Wunschliste an Stars, die er franz Wikispecies sein Animesubernommen wollte.

“Ich hünste могу niemals gedacht, dass er sich tatsüclich dem Projekt anschlie¿ben wünde. Selbst jetzt fÌiht es sich noch immer unwirklich an. Aber mit einem derart unglaublichen Schauspieler als Teil von “Hidari‑ ist unser Team umso motivierter, gemeinsam mit ihm etwas ganz Besonderes zu erschaffen. ”





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Keanu Reeves Samurai Feudales Japan Stop-Motion-Animation Hidari

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