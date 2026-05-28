Keanu Reeves kehrt als Samurai zurück: Stop-Motion-Film 'Hidari' angekündigt

Der Hollywoodstar Keanu Reeves wird in dem Stop-Motion-Animationsfilm 'Hidari' die Hauptfigur Jingoro seine Stimme leihen. Die Geschichte handelt von einem talentierten Handwerker, der durch Intrigen seinen Meister, seine große Liebe und seinen rechten Arm verliert und sich auf den Pfad der Vergeltung begibt.

Endlich kehrt Keanu Reeves in die Rolle des Samurai zurück, die Fans seit Jahren sehnsüchtig erwarten. Nach den Filmen 'Man of Tai Chi' und '47 Ronin' wird Reeves in dem Stop-Motion-Animationsfilm ' Hidari ' die Hauptfigur Jingoro seine Stimme leihen.

Die Geschichte handelt von einem talentierten Handwerker, der durch Intrigen seinen Meister, seine große Liebe und seinen rechten Arm verliert. Getrieben von Trauer und Wut, wird er zu einem zornigen Samurai, der seinen verlorenen Arm durch eine tödliche Waffe ersetzt und sich auf den Pfad der Vergeltung begibt. Reeves' Beteiligung an dem Projekt erfüllt den Regisseur Masashi Kawamura mit Freude und Motivation. Der Film verspricht ein großartiges Erlebnis zu werden, das ein weltweites Publikum begeistern wird





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