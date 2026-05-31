Keanu Reeves kehrt als Samurai zurück: Stop-Motion-Film 'Hidari' angekündigt

Keanu Reeves leiht im Stop-Motion-Animationsfilm 'Hidari' dem Samurai Hidari Jingoro seine Stimme. Die Geschichte handelt von Rache und Verlust im feudalen Japan.

Fans haben zu lange auf diesen Moment gewartet: Keanu Reeves kehrt nach '47 Ronin' wieder als Samurai in das feudale Japan zurück. Es gab eine Zeit Anfang der 2010er-Jahre, da hat sich Hollywoodstar Keanu Reeves filmisch mit seiner chinesisch-hawaiianischen Seite väterlicherseits beschäftigt.

Zwei Filme sind dabei entstanden: seine bis dato einzige Regiearbeit 'Man of Tai Chi' sowie das zum Teil auf historischen Ereignissen basierende Fantasy-Epos '47 Ronin', das ihr keines der beiden Werke konnte für Aufsehen sorgen, '47 Ronin' erhielt gar vernichtende Kritiken. Doch es gibt nicht wenige Fans, die Reeves Optik als Samurai-Krieger geliebt haben und sich bis heute wünschen, er möge sich doch einmal mehr mit einem Katana statt mit einer Knarre durch Reihen an Fieslingen metzeln.

Dieser Wunsch wird jetzt endlich Wirklichkeit - mehr oder weniger jedenfalls. Beim Annecy Animation Showcase im Rahmen der 79. Internationalen Filmfestspiele in Cannes kündigten Regisseur Masashi Kawamura und Produzentin Noriko Matsumoto den Stop-Motion-Animationsfilm 'Hidari' an. Darin wird Reeves der Hauptfigur Hidari Jingoro seine Stimme leihen.

Für Regisseur Kawamura geht mit Reeves Beteiligung ein Traum in Erfüllung. Tatsächlich war dessen Name ganz oben auf der Wunschliste an Stars, die er für seinen Animationsfilm gewinnen wollte: 'Ich hätte niemals gedacht, dass er sich tatsächlich dem Projekt anschließen würde. Selbst jetzt fühlt es sich noch immer unwirklich an. Aber mit einem derart unglaublichen Schauspieler als Teil von 'Hidari' ist unser Team umso motivierter, gemeinsam mit ihm etwas ganz Besonderes zu erschaffen.

' Auch Keanu Reeves selbst zeigte sich begeistert: 'Vom ersten Konzept bis zum fertigen Drehbuch hat das Team etwas wahrhaft Außergewöhnliches erschaffen. Es hat alles, was einen großartigen Film ausmacht - einen, auf den ich mich sehr freue und an dem ich nur zu gerne mitwirken möchte. Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt das Potenzial dazu hat, einem weltweiten Publikum etwas ganz Besonderes zu bieten.

' Darin dreht sich die Geschichte um Jingoro, einem talentierten Handwerker, der durch Intrigen beim Wiederaufbau der Burg Edo nicht nur seinen Meister, sondern auch seine große Liebe und seinen rechten Arm verliert. Getrieben von Trauer und Wut, wird aus ihm ein zorniger Samurai, der seinen verlorenen Arm durch eine tödliche Waffe ersetzt. Zusammen mit seinem Partner, der 'Schlafenden Katze', begibt er sich auf den tödlichen Pfad der Vergeltung.

Klingt, als hätte man John Wick in das feudale Japan zurückversetzt und ihm auch dort alles genommen. Für Keanu Reeves dürfte es also ein Leichtes sein, Jingoro Leben einzuhauchen. Die Handlung von 'Hidari' verspricht eine Mischung aus historischem Drama, Rachethriller und fantastischen Elementen, die durch die Stop-Motion-Technik eine ganz eigene visuelle Ästhetik erhält. Der Film soll nicht nur die Zuschauer in eine vergangene Epoche entführen, sondern auch tiefe emotionale Momente und actiongeladene Kämpfe bieten.

Mit Keanu Reeves in der Hauptrolle erwartet das Publikum eine charakteristische Performance, die sowohl Stärke als auch Verletzlichkeit zeigt. Die Produktion befindet sich noch in der Entwicklungsphase, aber die Ankündigung auf den Filmfestspielen von Cannes hat bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt. Fans weltweit fiebern dem Release entgegen und hoffen, dass dieser Film endlich die Samurai-Rolle liefert, die sie sich von Reeves gewünscht haben.

Die Zusammenarbeit mit dem japanischen Regisseur Masashi Kawamura verspricht zudem eine authentische und künstlerische Umsetzung, die die Kultur und Geschichte Japans respektiert.

'Hidari' könnte so zu einem Meilenstein im Bereich animierter Filme werden und Keanu Reeves ein weiteres Kapitel in seiner vielseitigen Karriere bescheren. Die Vorfreude ist riesig, und die Erwartungen sind hoch. Ob der Film diese erfüllen kann, wird sich zeigen, aber die bisherigen Einblicke lassen auf ein einzigartiges Kinoerlebnis hoffen, das sowohl alte Fans als auch neue Zuschauer begeistern wird





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