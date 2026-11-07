Keanu Reeves kehrt nach John Wick zu Maelstrom zurück

Keanu Reeves übernimmt die Hauptrolle im Action-Thriller Maelstrom. Der Film von Regisseur Rob Cohen basiert auf einem Drehbuch aus 1993.

Keanu Reeves hat seine langjährige Identität als stoischer Actionheld hinter sich gelassen und sucht nun neue kreative Herausforderungen abseits der John-Wick-Reihe. Der sechundsiebzigjährige Hollywood-Star wird in dem Film Maelstrom die Hauptrolle übernehmen, ein Projekt, das bereits in den frühen neunziger Jahren geplant war. Damit beendet Reeves eine Ära, die von wiederholter Gewalt und wenig tiefgreifenden Charakterentwicklungen geprägt war, und kehrt zu komplexeren Rollen zurück.

Historie des unverfilmten Drehbuchs

Das Drehbuch für Maelstrom stammt ursprünglich aus dem Jahr 1993 und wurde zu dieser Zeit noch nicht realisiert. Damals war das Projekt bei Warner Bros angesiedelt, die es als actiongeladenes Drama konzipierten. Bekannte Schauspieler wie Sylvester Stallone und Steven Seagal standen kurz davor, die Hauptrolle zu übernehmen. Doch das Projekt wurde schließlich abgeschrieben und verschwand in den Schubladen der Industrie.

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Die Handlung dreht sich um eine kriminelle Bande, die einen tobenden Sturm nutzt, um sich durch unrechtmäßige Geschäfte zu bereichern. Diese ursprüngliche Konzeption blieb Jahrzehnte lang unverfilmt, bis nun ein neuer Ansatz gewählt wurde, um das Material einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Idee, den Sturm als zentrales Element der Isolation und des Konflikts zu nutzen, hat sich bis heute bewährt.

Wechsel der Produktion und Hauptdarsteller

Ursprünglich befand sich der Schauspieler Alan Ritchson, bekannt aus der Serie Reacher, im Gespräch für die Titelrolle. Ritchson stieg jedoch aus unbekannten Gründen aus dem Projekt aus, bevor die Dreharbeiten beginnen konnten. Diese Absprünge waren für die Produzenten ein Hindernis, da sie nach einer zuverlässigen Hauptattraktion suchten.

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Netflix bot Keanu Reeves die Rolle an, nachdem beide Parteien bereits an der Verfilmung der Graphic Novel BRZRKR zusammenarbeiteten. Diese bestehende Partnerschaft machte es naheliegend, Reeves für Maelstrom zu gewinnen. Er übernimmt die Rolle eines US-United States Marshals, der die Verlobte eines Waffenhändlers beschützen muss. Die Frau will als Kronzeugin gegen ihren früheren Partner aussagen, was sie zu einem Ziel für zahlreiche Gegner macht.

Handlung im Angesicht des Orkans

Als ein Orkan über die Region zieht, brechen sämtliche Kommunikationswege zusammen. Die Situation zwingt den Marshal und seine Schutzbefohlene dazu, sich allein auf sich selbst zu verlassen. Sie sind von einer Armee schwer bewaffneter Untergebenen des Waffenhändlers umgeben, die nichts unversucht lassen, die Zeugin zurückzuholen. Diese Isolation schafft eine angespannte Atmosphäre, die für intensive Szenen sorgt.

Regisseur Rob Cohen, bekannt für den Film The Fast and the Furious, leitet die Produktion. Seine Erfahrung im Genre des Action-Thrillers passt gut zur Geschichte der Isolation und der daraus resultierenden Konflikte. Cohen sorgt für eine visuelle Umsetzung, die die Bedrohung durch den Sturm und die menschlichen Gegner gleichermaßen greifbar macht. Die Kombination aus Naturgewalt und krimineller Energie treibt die Handlung voran.

Neue Richtung für den Schauspieler

Reeves widmet sich nun Projekten, die ihm mehr abverlangen als das bloße Abdrücken eines Abzugs. Fans freuen sich über diese Entwicklung, da der Star in den vergangenen Jahren vorwiegend durch die John-Wick-Filme definiert wurde. Der unkaputte Superkiller war in den ersten Teilen amüsant, doch bei John Wick 3 war die Luft raus. Maelstrom verspricht eine Abwechslung in einem weniger repetitiven Kontext.

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Die Entscheidung, an einem fast dreißig Jahre alten Drehbuch weiterzuarbeiten, zeigt den Mut der Produzenten und den Anspruch des Darstellers. Es handelt sich nicht um eine bloße Wiederholung von Action-Klischees, sondern um eine Geschichte mit psychologischer Tiefe und existenzieller Bedrohung. Die Welt kann gespannt sein, wie Reeves diese Rolle interpretiert und welche Dynamik er in das Ensemble bringt.