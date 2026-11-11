Kehlsteinhaus-Brand: Wiederaufbau nach Brandstiftung durch Stefan W. beginnt

Das Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden steht nach Brandstiftung durch Stefan W. in Flammen. Innenminister Joachim Herrmann bestätigt Versicherungsschutz und startet Wiederaufbau.

Das historische Kehlsteinhaus am Obersalzberg bei Berchtesgaden wurde am 23. Oktober 2026 fast vollständig zerstört, nachdem es in einem verheerenden Feuer aufgegangen war. Die berüchtigte Sehenswürdigkeit, die einst als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler errichtet wurde, litt unter schweren Schäden, die einen umfassenden Wiederaufbau erforderlich machen. Direkt neben den Trümmern des Gebäudes wurde bereits ein Kran der beauftragten Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG aufgestellt, um die Arbeiten zu ermöglichen.

Wiederaufbau und Versicherungsschutz

Die Arbeiten zur Aufarbeitung des Schadens sind nun offiziell gestartet, wie das Bauunternehmen auf seiner Instagram-Seite mitteilte. Nach dem erfolgreichen Aufbau des Krans kann die Phase der Sicherung und des Neubaus beginnen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bestätigte während einer Pressekonferenz gemeinsam mit Vertretern des Landkreises, dass das Gebäude über eine gute Versicherung abgesichert ist. Diese finanzielle Absicherung bildet die Grundlage für die komplexen Restaurierungsarbeiten an diesem symbolträchtigen Ort mit dunkler Vergangenheit.

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Festnahme von Stefan W. wegen Brandstiftung

Dringend tatverdächtig für die Brandlegung ist der 33-jährige Stefan W., der in Berchtesgaden aufgewachsen ist, aber zuletzt in Berlin lebte. Bei seiner Annäherung an den Einsatzort fiel er den Beamten auf, woraufhin er sofort gestoppt und festgenommen wurde. Polizeiberichten zufolge soll Stefan W. vor Ort psychisch auffällig gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die Tat selbst begangen hat, wobei weitere Details zur genauen Motivation noch geprüft werden.

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Geschichte und Bedeutung des Ortes

Das Kehlsteinhaus wurde zwischen 1937 und 1938 in nur dreizehn Monaten erbaut und diente ursprünglich als Ausflugsziel für die NS-Spitze. Obwohl Adolf Hitler das Haus nutzte, besuchte er es laut historischen Aufzeichnungen nur selten. Seit 1952 wird das Gebäude jedoch als Berggaststätte betrieben und zog jährlich etwa 300.000 Besucher an. Eine Ausstellung zur NS-Geschichte befand sich ebenfalls im Inneren, was den Ort zu einer wichtigen Bildungsstätte machte, bevor das Feuer diese Infrastruktur zerstörte.