Ende Oktober brannte das Kehlsteinhaus in den Alpen nieder. Seitdem läuft die Debatte, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll. Fest steht: Es soll künftig anders aussehen.

Einen Monat nach dem verheerenden Brand haben Arbeiter die Überreste des Kehlsteinhauses in den Berchtesgadener Alpen weitgehend winterfest gemacht. Ein Notdach soll die Ruine des als »Hitlers Teehaus« bekannt gewordenen Gebäudes vor Schnee, Frost und Nässe schützen, wie der »Solange es die Witterung zulässt, werden die Aufräumarbeiten im Gebäude und auf der Terrasse fortgesetzt«, hieß es weiter.

Die exponierte Lage auf 1834 Meter Höhe erschwert die Arbeiten. Große Bauteile lassen sich kaum über die enge Bergstraße nach oben bringen. Die Kranteile flog deshalb ein Transporthubschrauber hinauf, der auch beim Aufbau half. Das komplette Gelände bleibt vorerst für Besucher gesperrt, für Drohnenpiloten gibt es eine Flugverbotszone.

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Am Abend des 23. Oktober war im Kehlsteinhaus ein Feuer ausgebrochen. Trotz stundenlanger Löscharbeiten blieb von dem Gebäude am Ende nur eine Ruine. Verantwortlich sein soll ein damals 33-Jähriger, der kurz nach Ausbruch des Brandes festgenommen wurde.

Er wurde als psychisch krank eingeschätzt und vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Die Nationalsozialisten hatten das Kehlsteinhaus in den Dreißigerjahren als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg errichtet. Zuletzt war es eine frei zugängliche Berggaststätte und eines der bekanntesten Ausflugsziele der Region. Wie genau der Wiederaufbau aussehen soll, ist bislang unklar.

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Eigentümer des Gebäudes ist der Freistaat Bayern. Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Markus Blume haben bereits angekündigt, dass das Haus wiederaufgebaut werden soll. Experten halten eine originalgetreue Rekonstruktion jedoch für unwahrscheinlich. Auch der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, der das Haus seit 1960 verwaltet, sieht das so: Ein Wiederaufbau im alten Zustand sei nicht seine »favorisierte Variante«, sagte der Vorsitzende Bartl Wimmer bei einer Verbandsversammlung.

Das habe mit der Geschichte des Gebäudes zu tun. Das denkmalgeschützte Haus zieht jährlich um die 300.000 Touristen an und ist Arbeitsplatz für fast 100 Menschen. Es habe eine Strahlkraft, mit der aber verantwortlich umgegangen werden müsse, sagt Wimmer. »Eine reine touristische Vergnügungsstätte käme für mich nicht infrage.

Aber den Ort jetzt hier einfach auszuradieren, glaube ich, wäre nahezu genauso verantwortungslos.

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