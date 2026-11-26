Die Ruine des Kehlsteinhauses oberhalb von Berchtesgaden ist nach dem Brand Ende Oktober inzwischen für den Winter gesichert worden. Die Schäden sind immens. Nun wird diskutiert, wie ein Wiederaufbau gelingen könnte.

Der Winter hat die Berchtesgadener Alpen erreicht, die höheren Lagen des Obersalzbergs sind bereits mit einer dünnen weißen Schneeschicht überzogen. Damit die Überreste des Kehlsteinhauses auf 1.830 Metern geschützt sind vor Niederschlägen und Frost, errichteten Arbeiter in großer Eile ein Notdach.

Seit einigen Tagen ist es fertig. Dennoch ist weiterhin viel zu tun auf dem inzwischen umzäunten Gelände unterhalb des Kehlsteingipfels: Im und am Haus stehen Gerüste, Arbeiter entfernen weiter Schutt und defekte Bauteile. Das Ausmaß der Zerstörung ist immens: Die dicken Steinmauern des Kehlsteinhauses stehen zwar noch, doch Dach, Fenster und Einrichtung sind zerstört. Die Wände sind mit schwarzen Rußschichten überzogen.

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Lediglich der berühmte Kamin und der Messing-Aufzug blieben in dem ursprünglich für Adolf Hitler errichteten Bau erhalten. Sie wurden mit Holzplatten verkleidet, um sie während der Aufräumarbeiten vor Beschädigungen zu schützen. Ob und wie das Kehlsteinhaus wiederaufgebaut wird, ist noch unklar. Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, der das Gebäude gepachtet hat, wartet nach eigener Aussage auf einen Grundsatzbeschluss des Eigentümers, das ist der Freistaat.