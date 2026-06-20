Kein anderer Film kostet so viel Geld wie 'Jurassic World: Ein neues Zeitalter'

Der Film 'Jurassic World: Ein neues Zeitalter' ist der teuerste Film aller Zeiten, laut neuesten Finanzberichten. Universal Pictures hat für den Dino-Film 658,8 Millionen US-Dollar ausgegeben.

Der teuerste Film aller Zeiten ist nicht 'Star Wars: Das Erwachen der Macht', sondern ' Jurassic World : Ein neues Zeitalter'. Laut neuesten Finanzberichten hat Universal Pictures für den Dino-Film eine beeindruckende Summe von 658,8 Millionen US-Dollar ausgegeben.

Damit wäre der dritte 'Jurassic World'-Film 20 Millionen US-Dollar teurer in der Produktion gewesen als 'Star Wars: Das Erwachen der Macht', der jahrelang als der teuerste Film aller Zeiten galt. Der Abenteuerfilm mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard konnte zwar etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielen, blieb aber hinter seinen beiden Vorgängern zurück. Vermutlich war das auch einer der Gründe, warum Universal Pictures der Reihe mit 'Jurassic World: Ein neues Zeitalter' den Abschied gesucht hat.

Das Konzept, dass sich die Dinos wieder auf der ganzen Welt verbreitet haben, wurde nahezu rückgängig gemacht und auch die Story orientiert sich wieder stärker am Original - isolierte Insel und verlassene Labore inklusive





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