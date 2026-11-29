Julia Taubitz hat ihren 33. Weltcupsieg nur um 35 Tausendstelsekunden verpasst.

Julia Taubitz hat ihren 33. Weltcupsieg nur um 35 Tausendstelsekunden verpasst. Die Rodel-Olympiasiegerin von Cortina d'Ampezzo musste in Winterberg nur der Österreicherin Dorothea Schwarz den Vorrang lassen.

Auf Rang drei kam mit Madeleine Egle ebenfalls eine Österreicherin, die nach ihrer 20-monatigen Sperre wegen drei verpasster Dopingtests erstmals wieder ein Rennen bestritt. Europameisterin Merle Fräbel landete auf Rang vier. In der abschließenden Teamstaffel kamen die Deutschen nur auf Rang drei. Der Sieg ging nach Österreich.

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Damit blieb das deutsche Rodel-Team erstmals seit 29 Jahren beim Heim-Weltcup ohne Erfolg.