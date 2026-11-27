Das Generationenduell bei Ducati fällt aus - Pedro Acosta spricht offen über den Marquez-Rücktritt - Auch Fermin Aldeguer wittert seine große Chance für 2027

Das Generationenduell bei Ducati fällt aus - Pedro Acosta spricht offen über den Marquez-Rücktritt - Auch Fermin Aldeguer wittert seine große Chance für 2027-Saison 2027 zu Ducati zu wechseln.

Einerseits möchte er ein konkurrenzfähiges Motorrad, mit dem er um den WM-Titel kämpfen kann.lernen und sich mit dem Weltmeister im selben Team und mit gleichem Material messen. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Marquez kündigte beim Saisonfinale in Valencia am Freitag an, dass es sein letztes Rennen sein wird und er danach seine Karriere beendet. Das Generationenduell Acosta gegen Marquez bei Ducati wird es nicht geben.

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"Ich habe meine Entscheidung schon im vergangenen Jahr getroffen", sagt Acosta,"indem ich versucht habe, ein Motorrad und ein Team zu finden, die bereit sind, um die Meisterschaft zu kämpfen, und nicht danach, wer auf der anderen Seite der Box ist. " "Es stimmt, dass es eine Freude und ein Traum gewesen wäre, ein Team mit Marc zu teilen, aber wie gesagt, da kann ich nichts machen.