Zweites Ligaspiel, zweite Pleite: Manchester United findet auch unter dem neuen Teammanager nicht in die Spur.

Zweites Ligaspiel, zweite Pleite: Manchester United findet auch unter dem neuen Teammanager nicht in die Spur. Als sich die Ränge im altehrwürdigen Old Trafford weit vor dem Abpfiff leerten, wurde Mauricio Pochettino vermutlich endgültig bewusst, auf welch schwieriges Unterfangen er sich da eingelassen hatte.

Für den Posten des Teammanagers von Manchester United hatte der Argentinier seinen Job als US-Nationaltrainer erst Mitte November aufgegeben – und findet bisher einfach keinen Ausweg aus der Krise. Das bittere 0:4 gegen den FC Brentford war die nächste Demütigung für den stolzen Klub, der sich nach dem 12. Spieltag mitten im Abstiegskampf der Premier League wiederfindet.

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„So etwas kann passieren, wenn das Selbstvertrauen gering ist“, sagte Pochettino hinterher: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber nach dem ersten gegnerischen Torschuss und dem Gegentor war es für die Spieler sehr schwierig, darauf zu reagieren. “ Manchester begann bei Pochettinos Heimdebüt dominant, musste dann aber den Doppelschlag durch Callum Wilson einstecken und geriet aus dem Rhythmus.