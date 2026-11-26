Erfinder Frank Elstner hat abgesagt, Gottschalk ist mit Freunden unterwegs. Auch Lanz und Lippert werden nicht zu dem TV-Event im ZDF am 5. Dezember in Halle kommen.

Erfinder Frank Elstner hat abgesagt, Gottschalk ist mit Freunden unterwegs. Auch Lanz und Lippert werden nicht zu dem TV-Event im ZDF am 5. Dezember in Halle kommen.

Bei der „Wetten, dass..?

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“-Show mit Tom und Bill Kaulitz wird keiner der ehemaligen Moderatoren mit dabei sein. Inzwischen ist klar, dass auch Wolfgang Lippert und Markus Lanz nicht zu der Show am 5. Dezember kommen werden, wie eine ZDF-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.