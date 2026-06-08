Der FC Nürnberg erhält von der FIFA eine Belohnung für die Teilnahme von ehemaligen Spielern an den Qualifikationsspielen. Der Club erhält etwa 16.000 Euro für die acht Spiele, die von Luka Lochoshvili und Adam Markhiev in ihrer Zeit beim FC Nürnberg gespielt wurden.

Während die Fußball - Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet, fehlt bei den Teams, die an diesem Turnier teilnehmen, kein Club-Profi aus dem FC Nürnberg. Dies ist das erste Mal seit 2014, dass kein Spieler aus dem FC Nürnberg an einer Weltmeisterschaft teilnimmt.

Dennoch wird der Club von der FIFA für die Teilnahme von ehemaligen Spielern an den Qualifikationsspielen belohnt. Der Club erhält etwa 16.000 Euro für die acht Spiele, die von Luka Lochoshvili und Adam Markhiev in ihrer Zeit beim FC Nürnberg gespielt wurden. Die Rekordsumme von 355 Millionen US-Dollar, die die FIFA an die Clubs ausgibt, ist eine der höchsten Summen, die jemals für die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gezahlt wurden.

Der FC Nürnberg ist nicht der einzige Club, der von der FIFA belohnt wird. Insgesamt werden 100 Millionen US-Dollar für die Qualifikationsspiele gezahlt, was einer der höchsten Beträge ist, die jemals für die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gezahlt wurden. Die Weltmeisterschaft in Nordamerika findet heuer statt und wird von 48 Nationen besucht. 1248 Spieler aus verschiedenen Ländern haben sich für das Turnier gemeldet. Der FC Nürnberg hat einige Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Nathaniel Brown und Jamie Leweling sind im deutschen Aufgebot, während Can Uzun für die Türkei, Jens Castrop für Südkorea und Nikola Vasilj für Bosnien-Herzegowina spielt. Alessandro Schöpf spielt für Österreich, Sarpreet Singh für Neuseeland und Gustavo Puerta für Kolumbien





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