Nach Luna Rabeas Auftritt im NDR bricht PA Sports sein Schweigen. Der Rapper wehrt sich gegen die Aussagen seiner Ex-Verlobten.

Auftritt in der NDR-Sendung "deep und deutlich", in der die Influencerin offen über das Liebes-Aus sprach und betonte, ihre Entscheidungen stets im Sinne der beiden gemeinsamen Söhne getroffen zu haben.

Vor allem gegen den Eindruck, er habe"Ihr Vater ist kein Fremdgeher", stellte er klar und ergänzte: "Ich verbitte es mir, mit diesem Müll in Verbindung gebracht zu werden.

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"bezogen und stehe in keinem Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Partnerschaft. Dem NDR wirft der Musiker vor, die beiden unterschiedlichen Beziehungsgeschichten nicht deutlich genug voneinander getrennt zu haben. Dadurch entstehe der Eindruck, "als ob sie in einer Nacht und Nebelaktion vorm bösen Mann in Sicherheit gebracht werden mussten", kritisierte er. Seine klare Ansage dazu: "DAS ist nicht im Sinne meiner Kinder.

" Grundsätzlich könne er zwar nachvollziehen, eine unglückliche Beziehung zu beenden, anstatt dem Nachwuchs eine solche Partnerschaft vorzuleben. Die gemeinsamen Söhne wolle er jedoch nicht als Rechtfertigung für Entscheidungen heranziehen, die allein Erwachsene beträfen. Scharfe Worte fand der Rapper außerdem für rassistische Kommentare unter dem Sendungsbeitrag, die sich gegen Südländer und "Kanaken" richteten. Solche Äußerungen beschämten ihn "zutiefst".

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Mit Blick auf seine Söhne betonte er: "Auch das ist nicht im Sinne meiner Kinder, denn sie sind selber welche.

" Eine öffentliche Schlammschlacht wolle er dennoch vermeiden: "Von mir wird es keine großen Statements dazu geben. " Da seine Kinder in wenigen Jahren eingeschult würden, sei es ihm wichtig, sie davor zu bewahren, später mit dem Konflikt ihrer Eltern konfrontiert zu werden. Besonders die ersten Wochen nach dem öffentlichen Liebes-Aus seien für sie emotional belastend gewesen, erzählte die Influencerin.

In dieser schwierigen Phase hätten sie vor allem Begegnungen mit weiblichen Fans aus ihrer Community berührt, die ihr damals ihr Mitgefühl ausgesprochen hätten.waren einst verlobt und haben gemeinsam zwei Söhne. Nach dem Beziehungsende schildern beide die Ereignisse nun aus unterschiedlichen Perspektiven. In seinem Statement betont der 36-Jährige jedoch vor allem, wie wichtig ihm der Schutz der gemeinsamen Kinder ist. Weitere ausführliche Äußerungen zu den Hintergründen der Trennung wolle er künftig vermeiden. Absolut – solche Vorwürfe muss er nicht unkommentiert lassen.