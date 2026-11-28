Bayern, Wolfsburg und DFB-Stars sind dagegen. Warum Kathleen Krüger trotzdem eine große Chance sieht.

HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger wirbt für Playoff-Spiele. Doch vor der Abstimmung in der Frauen-Bundesliga gibt es gewichtige Gegenstimmen. In der Debatte um eine mögliche Einführung von Playoffs in der Bundesliga der Fußballerinnen gehen die Meinungen weiter auseinander.

Während die Spitzenklubs FC Bayern und VfL Wolfsburg Playoffspiele etwa um die Meisterschaft ablehnen, ist HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger klar dafür. Sie sehe „in den Playoffs mehr Chancen als Risiken“, sagte die 41 Jahre alte Krüger der Deutschen Presse-Agentur. Der Frauenfußball-Bundesliga FBL e. V. hat nach Abspaltung vom Deutschen Fußball-Bund Ende September den Verkauf der TV-Rechte gestartet.

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In der Ausschreibung ist auch ein sogenanntes revolutionäres Szenario mit Playoff-Spielen um Meisterschaft und Auf- und Abstieg erwähnt. Darüber entscheiden die 14 Klubs bei der Mitgliederversammlung am Montag.