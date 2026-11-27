Das Sprengstoffgesetz verbietet Pyrotechnik nahe Krankenhäusern, doch Berlins Ordnungsämter sind am 31. Dezember arbeitsfrei. Die Polizei übernimmt anlassbezogen die Kontrolle.

Das Sprengstoffgesetz definiert klare Verbote für die Zündung von Pyrotechnik in der Nähe besonders schutzbedürftiger Orte wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Kirchen und Tankstellen. Diese gesetzlichen Vorschriften gelten grundsätzlich für den gesamten Bundesraum und sollen die öffentliche Sicherheit gewährleisten. In der Hauptstadt Berlin ist theoretisch das Ordnungsamt für die Überwachung und Durchsetzung dieser Schutzbestimmungen zuständig. Allerdings zeigt eine aktuelle Antwort der Senatsverwaltung auf eine Anfrage der Linken, dass die praktische Umsetzung an Silvester fundamental anders aussieht als die theoretische Rechtslage vermuten lässt. Die politische Partei hatte detaillierte Fragen zum Umgang mit Silvester feuerwerk gestellt, um die tatsächliche Sicherheitsarchitektur der Stadt zu verstehen.

Theoretische Pflichten der Ordnungsämter

Laut den gesetzlichen Vorgaben obliegt den Ordnungsämtern die Aufgabe, sicherzustellen, dass keine Feuerwerkskörper in der Nähe sensibler Infrastrukturen gezündet werden. Diese Zonen sind aus gutem Grund besonders geschützt, da ein Brand hier katastrophale Folgen haben kann. Die Zuständigkeit ist klar geregelt, doch die personelle Verfügbarkeit ist das entscheidende Problem. Während die Aufsichtspflicht formal bei den Bezirksbehörden liegt, scheitert die Durchsetzung der Vorschriften an der Personalknappheit und den tariflichen Regelungen der Stadtverwaltung. Es handelt sich dabei nicht um eine rechtliche Lücke, sondern um eine strukturelle Unmöglichkeit der Überwachung an diesem speziellen Datum.

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Arbeitsfreie Tage verhindern Kontrollen

Der Kern des Problems liegt in den tarifvertraglichen Bestimmungen der Berliner Verwaltung. Gemäß den geltenden Vereinbarungen ist der 31. Dezember für die Dienstkräfte der Ordnungsämter grundsätzlich arbeitsfrei. Das bedeutet, dass die Beamten und Mitarbeiter, die normalerweise für die Einhaltung von Vorschriften zuständig sind, an diesem Tag nicht im Dienst sind. Die Senatsverwaltung bestätigt in ihrer Antwort, dass Kontrollen daher anlassbezogen und unter Berücksichtigung des sonstigen Einsatzgeschehens erfolgen müssen. Dies führt zu einer Situation, in der das Verbot zwar existiert, aber faktisch nicht flächendeckend überwacht wird, solange keine konkreten Vorfälle gemeldet werden.

Rolle der Polizei bei Verstößen

Da die Ordnungsämter an Silvester nicht vor Ort sind, rückt die Polizei in den Fokus der Durchsetzung. Es ist davon auszugehen, dass die Polizeibeamten aus Berlin und anderen Bundesländern bei Verstößen gegen die Pyrotechnik-Verbote zuständig sein werden. Allerdings müssen die Einsatzkräfte priorisieren, was bedeutet, dass nicht jeder einzelne Böller sofort geahndet wird. Die Polizei reagiert typischerweise auf konkrete Anlässe und Gemeldete. Eine Anfrage des Tagesspiegels, wie diese Zusammenarbeit mit der Rechtsprechung funktioniert und ob an diesem Tag überhaupt Knöllchen ausgestellt werden, ließ die Stadtverwaltung zunächst unbeantwortet. Die Praxis zeigt, dass die Kapazitäten der Polizei auf die größte Gefahrenquelle gelenkt werden.

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Schwerpunkte in Kreuzberg und Schöneberg

In diesem Jahr konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Behörden auf bestimmte Hotspots, in denen besonders viele Menschen zusammenströmen. Besonders betroffen sind Gebiete rund um die Admiralbrücke in Kreuzberg, der Alexanderplatz, der Steinmetzkiez in Schöneberg sowie Teile der Sonnenallee. In diesen Zonen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zu Unfällen oder Brandschäden kommt. Gleichzeitig plant die Stadt eine kostenlose Open-Air-Party am Brandenburger Tor, für die jedoch Tickets im Voraus gesichert werden müssen. Diese offizielle Veranstaltung steht im Kontrast zu den illegalem Feiern in den anderen Gebieten und erfordert eine separate Sicherheitslogik. Die Kombination aus offizieller Party und freien Böllerzonen stellt die Polizei vor immense logistische Herausforderungen.

Folgen für die öffentliche Sicherheit

Die aktuelle Lage führt zu einer Grauzone in der Berliner Silvesternacht. Bürger, die sich an die Regeln halten und keine Böller in der Nähe von Krankenhäusern zünden, sind auf das Glück angewiesen, dass keine Nachbarn gegen das Gesetz verstoßen. Da die Ordnungsämter nicht patrouillieren, gibt es keine präventive Abschreckung. Die Senatsverwaltung verweist zwar auf die anlassbezogene Kontrolle, doch diese ist reaktiv und nicht proaktiv. Dies bedeutet, dass Schäden erst eintreten müssen, bevor gehandelt wird. Die politische Debatte um die Personalsituation in den Ordnungsämtern wird sich fortsetzen, da die aktuelle Praxis mit dem Anspruch der Stadt auf Sicherheit schwer vereinbar ist. Bis zu einer strukturellen Änderung bleibt das Risiko für schutzbedürftige Einrichtungen an Silvester höher als in den anderen Tagen des Jahres.