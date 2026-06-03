Kein Plan für Noah Atubolu: SC Freiburg zieht Konsequenzen

Der SC Freiburg hat keinen konkreten Plan für den Torwart Noah Atubolu. Der 24-jährige Keeper sollte nach drei Jahren als Stammtorwart den nächsten Karriereschritt antreten, aber bislang gibt es keine Angebote von größeren Klubs.

Der SC Freiburg hat keinen konkreten Plan für den Torwart Noah Atubolu . Der 24-jährige Keeper sollte nach drei Jahren als Stammtorwart den nächsten Karriereschritt antreten, aber bislang gibt es keine Angebote von größeren Klubs.

Atubolu steht noch bis 2027 unter Vertrag, aber nachdem er offen über seine Karrierepläne gesprochen hat, zog der Verein Konsequenzen. Mit Mio Backhaus von Werder Bremen und Florian Müller ist bereits ein Nachfolger bereit. Atubolu ist nun auf Bewegung auf dem internationalen Torwartmarkt angewiesen, aber bislang zählt er bei Klubs wie Liverpool, Chelsea und Aston Villa nicht zu den ersten Optionen.

Der SC Freiburg befindet sich finanziell in einer komfortablen Lage und kann sich die Torwartpositionen neu besetzen, unabhängig vom bestehenden Vertrag der bisherigen Nummer eins. Atubolus Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro, aber der Verein ist nicht zwingend auf eine Ablösesumme angewiesen. Die Entwicklung des SC Freiburg in der Conference League erschwert Atubolus Situation zusätzlich, da er einen Verein auf noch höherem Niveau finden muss, wenn er langfristig mit Jonas Urbig um den Status der deutschen Nummer eins konkurrieren möchte





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