Kein Recht auf Amtszulage für stellvertretende Ausschussvorsitzende

Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass stellvertretende Ausschussvorsitzende keine Amtszulage erhalten, selbst wenn sie die Aufgaben des Vorsitzenden dauerhaft wahrnehmen. Der Hirte, der die Leitung eines Ausschusses nach der Abwahl des Vorsitzenden Brandner übernahm, hatte eine Zulage von rund 1500 Euro monatlich gefordert. Der Bundestag lehnte dies ab, woraufhin Hirte Klage einreichte. Diese wurde nun abgewiesen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass stellvertretende Ausschussvorsitzende keine sogenannte Amtszulage erhalten, selbst wenn sie die Aufgaben des Vorsitzenden dauerhaft wahrnehmen. Der Hirte , der seit 2017 stellvertretender Vorsitzender eines Ausschusses war, hatte die Leitung nach der Abwahl des Vorsitzenden Brandner im November 2019 bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 inne.

Da er die Aufgaben des Vorsitzenden erfüllte, forderte er vom Bundestag eine Zulage von rund 1500 Euro monatlich, die den gewählten Vorsitzenden zusteht. Der Bundestag lehnte dies ab, woraufhin Hirte Klage einreichte. Diese wurde nun abgewiesen. Das Gericht argumentierte, dass der Gesetzgeber sich bewusst für die Gewährung der Zulage nur an gewählte Ausschussvorsitzende entschieden habe.Laut Bundesverfassungsgericht hätten grundsätzlich alle Abgeordneten unabhängig vom Arbeitsaufwand Anspruch auf die gleiche Entschädigung. Eine Amtszulage dürfe nur aus zwingenden Gründen erteilt werden. Zudem könnten Unsicherheiten entstehen, wenn der Anspruch auf Amtszulage nicht an die formelle Bestellung zum Vorsitzenden geknüpft sei, sondern an die Wahrnehmung von Aufgaben. Die Abwahl des AfD-Politikers Brandner war ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestages - ein Ausschussvorsitzender war zuvor noch nie abgewählt worden. Die Abgeordneten des Ausschusses wählten Brandner ab, nachdem er sich abfällig in Folge des Terroranschlags auf ein jüdisches Gotteshaus geäußert hatte. Der Attentäter hatte dabei zwei zufällig angetroffene Passanten getötet. Brandner verbreitete daraufhin einen Beitrag, in dem es hieß, Politiker würden bei Gedenkveranstaltungen in Moscheen und Synagogen »rumlungern«, dabei seien die Opfer doch Deutsche gewesen





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Amtszulage Ausschussvorsitzender Berliner Verwaltungsgericht Brandner Hirte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

EQS-Adhoc: Baader Bank AG: Aufsichtsrat der Baader Bank wählt neuen VorsitzendenEQS-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie Aufsichtsrat der Baader Bank wählt neuen Vorsitzenden 30.01.2025 / 18:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel

Weiterlesen »

AStA-Konflikt an der Uni Potsdam: Vorsitzenden treten zurückDer Konflikt an der Universität Potsdam zwischen dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und dem Studierendenparlament (StuPa) eskaliert. Inmitten von Vorwürfen um Veruntreuung, Machtstrukturen und fehlender Unterstützung kündigen die AStA-Vorsitzenden Leo Radloff und Maurice Heilman ihren Rücktritt an und hinterlassen viele offene Fragen über die Zukunft der studentischen Selbstverwaltung.

Weiterlesen »

Hilfe bei der Wahlentscheidung: Darum ist der „Real-O-Mat“ besser als der „Wahl-O-Mat“Mit dem Tool von FragdenStaat kann man seine eigene politische Haltung mit der von Parteien vergleichen. Und herausfinden, ob sie ihre Versprechen halten.

Weiterlesen »

Neuer Intendant an der Volksbühne Berlin: Der, der Widerstand aushältUnter Frank Castorf war er Chefdramaturg und stellvertretender Intendant der Volksbühne. Nun soll Matthias Lilienthal die dortige Leitung übernehmen.

Weiterlesen »