Timo Glock findet nach der Ferrari-Kollision in Las Vegas deutliche Worte: Er sieht den Fehler 'ganz klar' bei Charles Leclerc und fordert Konsequenzen vom Teamchef

Timo Glock findet nach der Ferrari-Kollision in Las Vegas deutliche Worte: Er sieht den Fehler"ganz klar" bei Charles Leclerc und fordert Konsequenzen vom Teamchef"Für mich hat ganz klar Charles Leclerc den Fehler gemacht.

Das war kein Rennunfall", sagt Glock in der anschließenden Analyse beideutlich.

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"Er sieht, dass Hamilton vor ihm einen McLaren angreift, positioniert sich innen und bremst einen Tick später. Dann macht er die Bremse noch einmal auf, um vorne zu sein.

" "Aber dadurch ist er zu schnell und der Winkel zu spitz", analysiert der Experte, der nur wenig Schuld beim siebenmaligen Weltmeister sieht:"Lewis Hamilton muss irgendwann einlenken und hat Leclerc in diesem Moment wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen. " "Für mich ist das ganz klar ein Fehler von Leclerc", unterstreicht Glock seine Einschätzung. "Das wirkt so, als wolle er zeigen, wer der Platzhirsch und die Nummer eins im Team ist. Damit stehen sie sich selbst im Weg.

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Für mich muss Leclerc dafür geradestehen.

"der ebenfalls Leclerc als Verantwortlichen für die Kollision sieht . Der Franzose hatte nach dem Rennen sogar verraten, dass der Monegasse von seinem Team darum gebeten worden war, kein Überholmanöver gegen Hamilton zu versuchen.

"Leider haben sie sich wieder einmal selbst im Weg gestanden und sich gegenseitig abgeräumt", sagt Glock, auch mit Blick aufdürfte die erneute Eskalation dagegen mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen haben. Der Red-Bull-Pilot hatte sich erst kürzlich geäußert undTimo Glock fordert Konsequenzen bei Ferrari "Das ist natürlich die Frage, was die Verträge hergeben", spekuliert auch Glock über die Zukunft der beiden Ferrari-Piloten, insbesondere Leclerc.

"Ob Ferrari Charles Leclerc wirklich entlassen möchte, würde ich bezweifeln. Aber irgendetwas muss jetzt passieren.

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" "Die Strafe zeigt ganz klar, wie die Rennkommissare die Situation bewertet haben: Der Fehler lag bei Leclerc", sagt der Ex-Formel-1-Pilot. "Fred Vasseur hat ihm direkt nach der Ziellinie gesagt, dass er zunächst in sein Büro kommen soll, bevor er irgendwo Interviews gibt. Da wird er ihm ordentlich die Meinung gesagt haben.

" Welche Konsequenzen könnte es bei Ferrari jetzt geben? "Man könnte Leclerc natürlich auch einmal eine Rennpause geben und jemand anderen ins Auto setzen", überlegt Glock. "Aber am Ende geht es noch um wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung. ""Deshalb ist es schwierig, jetzt einfach jemanden anderen einzusetzen.

" Leclerc und Hamilton werden deshalb wohl auch bei den letzten beiden Rennen des Jahres in Katar und Abu Dhabi im Ferrari-Cockpit sitzen. Doch Glock ist sich sicher:"Vasseur muss intern etwas unternehmen und klar zeigen, wer der Chef ist. "