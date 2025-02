Kein Sieger bei Kaiserslautern gegen Hannover

Der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 spielten ein spannendes 0:0-Unentschieden in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 lieferten sich ein intensives Zweitliga -Duell im Fritz-Walter-Stadion. Die Pfälzer mussten sich nach zuvor vier Siegen mit einem Punkt zufrieden geben. Das Ergebnis reicht nicht aus, um an die Tabellenspitze zu springen. Hannover 96 kam mit Trainer Markus Anfang nach zuvor vier Siegen in Serie nur zu einem glücklichen 0:0. Der FCK verbesserte sich dennoch mit 39 Punkten zumindest bis Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz.

Hannover ist mit 34 Zählern Achter. Vor 45.779 Zuschauern war der FCK in der Anfangsphase gut im Spiel und hätte in der 10. Minute durch Marlon Ritter in Führung gehen können. In der Folge dominierten aber die Gäste aus Niedersachsen die Partie. Die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergab Lars Gindorf, der in der 33. Minute nur die Latte traf. Zum Ende der ersten Halbzeit war der FCK dann wieder besser im Spiel. Ragnar Ache verfehlte per Kopf aber knapp das Ziel. Nach Wiederbeginn war Hannover dann das klar bessere Team und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Doch weder Gindorf (48.), Boris Tomiak (53.), Rabbi Mantondo (60.) noch Marcel Halstenberg (73.) brachten den Ball im Tor der Gastgeber unter





