Unentschieden im Topspiel: Stuttgart und Frankfurt trennen sich in einem hitzigen Duell mit 2:2 (1:1). Beide Teams sind seit vier Spielen ungeschlagen, im Rennen um die europäischen Startplätze hilft das Remis aber kaum.

Unentschieden im Topspiel: Stuttgart und Frankfurt trennen sich in einem hitzigen Duell mit 2:2 . Beide Teams sind seit vier Spielen ungeschlagen, im Rennen um die europäischen Startplätze hilft das Remis aber kaum.

Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart fehlt im Rennen um die Europapokalplätze nach einem unterhaltsamen Duell der Schwung des Siegens. Ein 2:2 beim VfB half den seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Frankfurtern am Samstagabend immerhin mehr als den Gastgebern, die in der Fußball-Bundesliga fünf Punkte hinter dem Tabellensechsten Werder Bremen liegen. Für die Eintracht sind es drei. In einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen nutzte Grischa Prömel die erste gute Stuttgarter Chance zum Führungstreffer. Frankfurt war bissig und optisch überlegen: Ansgar Knauff traf nach einem Eckball zum Ausgleich, weil Deniz Undav unhaltbar abfälschte. Der VfB-Kapitän bereitete dann aber das 2:1 von Luca Jaquez vor - wieder schlug die Eintracht in Person von Nationalstürmer Younes Ebnoutalib schnell zurück. Der VfB suchte zuletzt die verlorenen Tore.

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"Es ist wie verhext", sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 bei Inter Mailand in der Champions League, aber "irgendwann", betonte Stürmer Ermedin Demirovic, werde "der Knoten platzen". Dafür wechselte Hoeneß auf fünf Startelf-Positionen, unter anderem kam Undav zurück. Für Frankfurt warnte Trainer Adi Hütter: Er schaue dem VfB "auf die Beine", nicht in den Kopf.