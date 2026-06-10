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Kein 'Tatort' an diesem Sonntag in der ARD

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Kein 'Tatort' an diesem Sonntag in der ARD
TatortFußball-WeltmeisterschaftDeutsche Fußballnationalmannschaft
📆10/06/2026 14:15:00
📰KINOde
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Erwartungsgemäß wird die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende die(img)ade Aufmerksamkeit einer deutschen Öffentlichkeit beanspruchen, die in den letzten Wochen eher unterzeugungsfreudigen Nachrichten

Obwohl sich der " Tatort " derzeit in der Sommerpause befindet, werden in der Regel an den meisten Sonntagen Wiederholungen der beliebtesten deutschen Krimireihe ausgestrahlt. In dieser Woche jedoch wird dies anders sein.

Erfahrungsgemäß hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in ihrem eigenen Land nur mäßig geschlagen, bevor es für die Truppe von Julian Nagelsmann in die USA sowie nach Kanada und Mexiko ging. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass Manuel Neuer & Co. auf die Mannschaft aus Curaçao treffen werden, die erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei ist. Die Vorberichterstattung in den Nachrichten der letzten Tage hat gezeigt, dass die Truppe von Nagelsmann Auch der Rest des Abends wird König Fußball gewidmet.

Um 22 Uhr wird die Dokumentation „WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum“ ausgestrahlt, in der es um ein rühmliches Kapitel deutscher Fußballgeschichte geht. Angesichts der negativen Erfahrungen mit dem Trainer Berti Vogts, scheiterte die von ihm trainierte Elf bereits im Viertelfinale und fiel zudem durch Disziplinlosigkeiten negativ auf. Derzeit ist jedoch nicht klar, ob das Programm für dieses Wochenende ein böses Omen werden wird.

Ein'Tatort' wird an diesem Sonntag nicht in der ARD ausgestrahlt, aber dank der Dritten Programme kommen Krimi-Fans nämlich trotzdem in den Genuss eines'Tatorts'. Um 20:15 Uhr wird der WDR den komödiantischen Münsteraner Episode'Der Fluch der Mumie' ausstrahlen, in der es Axel Prahl und Jan-Josef Liefers mit einer mumifizierten Leiche zu tun bekommen wird

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Tatort Fußball-Weltmeisterschaft Deutsche Fußballnationalmannschaft Julian Nagelsmann

 

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