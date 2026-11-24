Wissenschaftler des DIW haben ausgewertet, wie oft Wind- und Sonnenstrom wegbrechen – und was man gegen längere Flauten tun kann.

Weg von Kohle und Gas hin zu Wind und Sonne: Immer größere Teile des deutschen und europäischen Stroms werden erneuerbar erzeugt. Doch Wind- und Sonnenenergie stehen nicht immer zur Verfügung; sogenannte Dunkelflauten sind eine Herausforderung auf dem Weg zu einem vollständig erneuerbaren Stromsystem.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nun ausgewertet, wie oft solche Phasen tatsächlich vorkommen – und wie man dafür sorgen kann, dass auch dann Strom zur Verfügung steht. Die Ergebnisse liegen dieser Redaktion vor. Eine einheitliche Definition dafür, was als Dunkelflaute gilt, gibt es nicht.

„Je nachdem, wie viel Prozent der durchschnittlichen Stromerzeugung man als Schwelle für eine Dunkelflaute zugrunde legt, ergeben sich unterschiedliche Dauern und Häufigkeiten“, sagt Martin Kittel, einer der Autoren des Berichts. Das DIW-Team hat für seine Untersuchung Wetterdaten von 1982 bis 2019 ausgewertet, mit unterschiedlichen Schwellenwerten. Danach kommt es in Deutschland zum Beispiel im Schnitt sieben Mal pro Jahr vor, dassfür 24 Stunden mit weniger als der Hälfte ihrer langjährigen durchschnittlichen Stromerzeugungsleistung verfügbar ist.

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Bei Windkraft an Land muss man mit solchen Flauten über 24 Stunden 32 Mal im Jahr rechnen. Weil sich Wind- und Solarenergie gut ergänzen, wird das Problem kleiner, wenn in einem Stromsystem mehrere Arten erneuerbarer Energie kombiniert werden. Kurze Dunkelflauten wie diese lassen sich auffangen über den europäischen Strommarkt und den Einsatz von großen Batteriespeichern, die inzwischen auch in Deutschland auf den Markt drängen.

Immer wieder kommt es aber auch vor, dass sich mehrtägige oder mehrwöchige Phasen aneinanderreihen, in denen sehr wenig Wind- und Sonnenstrom zur Verfügung steht und in denen Batteriespeicher nicht mehr ausreichen würden. Die extremste solche Phase in den 40 Jahren, die das DIW‑Team auswertete, lag im Winter 1996/97 und dauerte 55 Tage, und das in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig.langfristig zu speichern – etwa in Form von grünem Wasserstoff, der bei Bedarf verstromt werden kann.

In einem zweiten Schritt ihrer Analyse haben die Forscher deshalb modelliert, wie groß der Bedarf nach gespeichertem Wasserstoff ausfallen könnte. In einem Szenario, in dem die Strom- und Wasserstoffnetze wie geplant ausgebaut werden, kommen sie auf einen Speicherbedarf von im Median 170 Terawattstunden. In einem Extremfall wie im Winter 1996/97 wären es schon 350 Terawattstunden. Zum Vergleich: Die europäischen Gasspeicher fassen 1132 Terawattstunden.

Allerdings: Noch gibt es den dafür nötigen grünen Wasserstoff nicht.

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„Der Wasserstoffhochlauf geht aktuell deutlich langsamer voran als erhofft“, sagt Kittel. Ob 2050 ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen werde, sei offen. Um auf Dunkelflauten vorbereitet zu sein, müsse die Politik deshalb jetzt aktiv werden: „Es braucht mehr politische Anstrengung.

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