Keine ARD mehr für 'Starnacht am Wörthersee' - Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderieren im MDR

Die 'Starnacht am Wörthersee' wechselt den Sender: Nach der Ausstrahlung im vergangenen Jahr in der ARD wird die Show in diesem Jahr nur noch im MDR zu sehen sein. Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderieren die Veranstaltung, die von bekannten Schlagerstars unterstützt wird.

Keine Sonderbehandlung für bekannte TV-Gesichter: Barbara Schöneberger und Hans Sigl müssen sich in diesem Jahr mit einem Sendeplatz im MDR begnügen. Der Wörthersee in Österreich ist seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort für viele und das nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch wegen seiner Beliebtheit als Kulisse für Film- und Fernsehproduktionen.

Ein bekanntes Beispiel ist das Comeback von Roy Black in den frühen 1990er-Jahren. Heute wird die Gegend in Kärnten gerne für Veranstaltungen genutzt, darunter die 'Starnacht am Wörthersee', eine Fernsehshow, die von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderiert wird. Im vergangenen Jahr wurde die Sendung in der ARD ausgestrahlt, doch das Interesse des Publikums hielt sich in Grenzen. In diesem Jahr findet die Show nicht mehr im Programm der ARD statt, sondern wird nur noch im MDR zu sehen sein.

Die Show wird von bekannten Schlagerstars wie Beatrice Egli, Semino Rossi und Angelo Kelly unterstützt. Für internationalen Flair wird die Italo-Pop-Legende Al Bano sorgen





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