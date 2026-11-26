Sechs potenzielle Stammspieler fehlten zuletzt. Nun prüft der HSV auch Trainingsplätze, Personal und neue Technologien.

HSV-Chefin Kathleen Krüger analysiert die vielen Ausfälle intensiv. Trainingsplätze, Ressourcen und neue Ansätze stehen vor dem Heimspiel gegen Bayern im Fokus. Am Samstag kommt der FC Bayern ins Volksparkstadion.

Besonders groß ist die Vorfreude bei HSV-Chefin Kathleen Krüger. Beim großen Wiedersehen erwartet sie ein „intensives Spiel“. Krüger hofft auf einen Überraschungserfolg. Insider-Tipps aus ihrer Bayern-Zeit wird sie allerdings nicht beisteuern.

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Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Entwicklung des HSV – und dabei beschäftigt sie aktuell auch eine Frage: Warum fallen so viele Spieler aus der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin aus? Die Verletztenliste der Hamburger ist in den vergangenen Wochen immer länger geworden. Auf insgesamt sechs potenzielle Stammspieler musste der HSV zuletzt verzichten. Das Thema beschäftigt längst auch die Chefetage.